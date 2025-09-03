Un sismo registrado en Pastaza se sintió en Guayaquil, Manta, Cuenca y otras ciudades del país

El Instituto Geofísico reportó un sismo en Ecuador este miércoles 3 de septiembre del 2025.

Un sismo sacudió a Ecuador la mañana de este miércoles 3 de septiembre del 2025. Según el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional el movimiento telúrico ocurrió a las 09:56.

Según el reporte de la entidad, el temblor fue de magnitud 5.5 en la escala de Richter y ocurrió a 175 kilómetros de profundidad. El epicentro fue a 21,61 kilómetros de Puyo, en Pastaza.

Reportes de usuarios en redes sociales señalan que el sismo se sintió en otras zonas del país como Guayas. Por ejemplo, en el Guayaquil, las personas evacuaron los edificios por el movimiento telúrico.

Según la Secretaría de Gestión de Riesgos, se sintió el temblor en nueve provincias del país. De forma leve en: Azuay, Bolívar, Cañar, El Oro, Los Ríos, Morona Santiago y Pastaza. Mientras que se sintió de forma moderada en la provincia de Manabí y Guayas.

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción (hundimiento de placas tectónicas) más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

Por su ubicación, el Ecuador tiene alta actividad sísmica debido a la zona de subducción de las placas tectónicas Nazca y Sudamericana.