SRI ampliará plazo para realizar declaraciones tributarias debido a fallas en el sistema

El plazo para realizar las declaraciones tributarias vencía el 12 de agosto del 2025

El plazo para realizar las declaraciones tributarias vencía el martes 12 de agosto del 2025, pero por los problemas en la página web del Servicio de Rentas Internas (SRI) se ampliará el periodo.

A través de un comunicado, el SRI informó que ocurrió un "incidente tecnológico" por la alta demanda en el sistema de declaraciones. El pronunciamiento se realizó después de que decenas de ciudadanos se quejaran de los inconvenientes para realizar este proceso.

Por esta razón, en el documento, publicado a las 23:00 del martes, se indicó que en las próximas horas el organismo tributario publicaría la resolución de ampliación de plazo para las obligaciones tributarias correspondientes al 12 de agosto del 2025.

Pese a esta información, las quejas en redes sociales por los problemas en el sistema tributario se mantuvieron. Los ciudadanos aseguraron que los inconveneientes se presentaron desde las 16:00 del martes y no tuvieron una respuesta inmediata.

"Estoy esperando la resolución. Ya me salió Obligaciones Vencidas primera vez en mi vida que no puedo cumplir con las declaraciones", escribió uno de los usuarios, ante las dudas de cómo se enfrentará esta problemática.

Los contribuyentes también pidieron al SRI que se revise el calendario para realizar las declaraciones tributarias porque coincidió con el feriado por el Primer Grito de Independencia.