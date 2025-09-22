'Sobreviví a un psicópata'; Excandidata a Miss Ecuador denuncia intento de femicidio

Tatiana Lasso Valdivieso, candidata a Miss Ecuador 2025 por Macará, denunció que fue víctima de secuestro, agresiones y extorsión. La joven mostró fotografías de su estado físico en sus redes sociales.

'Sobreviví a un psicópata obsesionado. Un hombre que no aceptó un 'no' como respuesta, que me intimidó una y otra vez para obligarme a estar a su lado". Con estas palabras la joven de 22 años de edad expuso la atroz experiencia que experimentó por tres días.

La excandidata a Miss Ecuador reveló que la pesadilla empezó el sábado 13 al martes 16 de septiembre del 2025. Durante ese tiempo, según su testimonio, Cristian, un macareño que reside en EE.UU., la golpeó, amenazó de muerte y extorsionó con la difusión de sus videos íntimos.

"Viví días enteros en los que pensé que no volvería a ver a mi familia, donde cada minuto fue un infierno y cada amenaza parecía ser la última", señaló en la publicación, junto a varias fotografías y vídeos de las agresiones y hechos denunciados.

Tatiana dijo que sobrevivió a las agresiones y al intento de quebrar su alma con el miedo. Recalcó que alza su voz porque no quiere "callar nunca más". Además responsabilizó al hombre señalado y a su familia de cualquier "daño físico, atentado o difusión de sus videos íntimos".

En las imágenes compartidas muestra las heridas producto de los brutales golpes. También mostró dos videos en que se observa a un hombre persiguiéndola y luego llevándola.

"No escribo esto desde la rabia, sino desde la necesidad de que se haga justicia y de que ninguna mujer más viva lo que yo viví, y que la justicia de quienes dicen velar por los derechos de la mujer hagan que se cumplan", agregó Tatiana Lasso.