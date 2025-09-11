Jueces dictan pena de 22 años por la muerte de Ariana Jiménez, quien estaba embarazada

Ariana Jiménez tenía 24 años y estaba embarazada cuando fue hallada sin vida.

Un Tribunal de Manabí dictó una sentencia de 22 años de cárcel contra Óscar E., al hallarlo responsable del delito de desaparición involuntaria con resultado de muerte de Ariana Jiménez, joven de 24 años, que se encontraba embarazada al momento de su desaparición.

La Fiscalía abrió una investigación el 14 de junio de 2024, cuando la familia de Ariana reportó que no regresó a casa tras haberse reunido con su pareja, Óscar E., en el parque Los Jazmines de Portoviejo. Desde ese día, no se supo más de ella.

Tras meses de búsqueda, se hallaron osamentas en la vía Cuatro Esquinas–Zapallo. Los análisis forenses y pruebas de ADN confirmaron que correspondían a Ariana.

Durante el juicio, la Fiscalía presentó como evidencias los informes de reconocimiento del lugar del hallazgo, pericias, testimonios de familiares y amigos que confirmaron la relación sentimental entre la víctima y el ahora sentenciado.

Incluso, Óscar E. era el padre del bebé que Ariana esperaba. Según Jessica Andrade, madre de Ariana, la joven estaba en su tercer mes de embarazo cuando desapareció.

En la audiencia de juicio también se incorporaron pruebas que demostraron que, en varias ocasiones, Óscar E. insistió a Ariana que interrumpiera su embarazo, pero la víctima se negó.

El caso también reveló que el sentenciado mantenía una relación sentimental con otra mujer y estaba comprometido. Esto es “considerado como un posible móvil del crimen”, indicó la Fiscalía.

Con las pruebas presentadas, el Tribunal decidió sentenciar a Óscar E. a 22 años de cárcel. El Código Integral Penal (COIP) establece que, si a causa de una desaparición involuntaria se produce la muerte de la víctima, la sanción será de 22 a 26 años de cárcel.