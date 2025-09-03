Un ecuatoriana fue hallada muerta con signos de violencia en un night club de Perú

La muerte de la ecuatoriana ocurrió en Piura, Perú, el 31 de agosto del 2025.

La muerte violenta de una ecuatoriana al interior de una habitación de un night club en Pirua, Perú, ha causado conmoción. Su hija se encuentra bajo protección estatal.

El crimen ocurrió la madrugada del domingo 31 de agosto del 2025 en la ciudad de Sullana, en la región Piura. Un taxista, que debía recogerla al finalizar su jornada, alertó a los trabajadores del lugar.

Karen H. R., como fue identificada la ecuatoriana de 32 años de edad, fue hallada sin vida en una habitación del conocido night club 'La Colmena VIP', donde trabajaba.

Según detallan los medios de comunicación, la víctima del hecho violento se encontraba en un baño con la cabeza sumergida en un balde de agua. En el examen preliminar se encontraron moretones en el cuello y en una de sus manos.

El taxista, quien iba a recoger a Karen y cuidaba a su hija, llegó al lugar en la madrugada y al notar que no salía alertó a los trabajadores del establecimiento. Junto al vigilante del local ingresaron a la habitación y encontraron la impactante escena, detalla Infobae.

De inmediato se informó a la Policía para que interviniera. El cuerpo de la ecuatoriana fue levantado y llevado a criminalística para realizar la autopsia correspondiente.

Además, en el lugar se encontraron prendas de vestir, celulares y manchas de sangre en el piso del cuarto. Las pertenencias de la mujer se encontraban en la mesa de noche y sin señales de alteración.

Karen vivía con su hija de 10 años en un cuarto alquilado en el asentamiento humano Micaela Bastidas. Tras conocer el crimen, las autoridades intervinieron y trasladaron a la menor de edad a la Unidad de Protección Especial de Piura.

Las investigaciones de este caso continúan y todavía no se ha detenido a ningún sospechoso.