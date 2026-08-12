Sismo de magnitud 4.0 se registra en Guayas este miércoles 12 de agosto

Temblor de magnitud 4,0 sacudió a la provincia de Guayas en la madrugada de este miércoles

Un sismo de magnitud 4.0 se registró la madrugada de este miércoles 12 de agosto de 2026 en la provincia del Guayas.

El movimiento tuvo una profundidad de 70 kilómetros.

Sismo se registró en Guayas

El Instituto Geofísico reportó el movimiento sísmico durante la madrugada de este miércoles. El epicentro fue localizado en la localidad Velasco Ibarra, en la provincia del Guayas.

El evento tuvo una profundidad de 70 kilómetros, por lo que el movimiento fue registrado a una distancia considerable de la superficie.

Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni personas afectadas a causa del sismo.

Ecuador se encuentra en el Cinturón de Fuego

Ecuador se encuentra en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona caracterizada por una alta actividad sísmica y volcánica.

Por esta razón, los movimientos telúricos forman parte de la actividad geológica habitual del país.

Ante un sismo, las autoridades recomiendan mantener la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer y buscar un lugar seguro.

También es importante contar con una mochila de emergencia y conocer las rutas de evacuación del lugar donde se vive o trabaja.