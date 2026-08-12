La imagen de Erling Haaland apareció en 370 bloques de cocaína incautados en Tulcán

La imagen del delantero noruego Erling Haaland apareció en 370 bloques de cocaína decomisados durante un operativo de la Policía Nacional en Tulcán, provincia del Carchi.

El cargamento, que pesó 469,6 kilos, estaba oculto en un doble fondo de un camión que era conducido por una ciudadana colombiana.

¿Por qué los bloques tenían la imagen de Haaland?

Los paquetes de cocaína llevaban impresos el nombre y el rostro del futbolista, además de un balón de fútbol y la Copa del Mundo.

Este tipo de marcas son utilizadas con frecuencia por organizaciones dedicadas al narcotráfico para identificar cargamentos, laboratorios o grupos criminales involucrados en la cadena de distribución.

La conductora fue enviada a prisión

La detenida fue identificada como María Camila R., de nacionalidad colombiana. Tras la audiencia de formulación de cargos, un juez dictó prisión preventiva por el presunto delito de tráfico de drogas.

La droga fue encontrada durante un control policial en el sector de Guagua Negro, al sur de Tulcán. Ahora, la Fiscalía y la Policía Nacional investigan el origen del cargamento, su destino y la posible participación de otras personas en esta red de narcotráfico.