Mateo, el hijo de 6 años del alcalde de Bahía Solano, murió tras el terremoto

Mateo Valencia, de seis años, falleció tras el terremoto del 10 de agosto de 2026.

Bahía Solano es un municipio del departamento de Chocó, ubicado en la costa del océano Pacífico colombiano. La localidad fue una de las zonas afectadas por el fuerte movimiento telúrico y allí ocurrió la tragedia que enluta a la familia del alcalde.

El menor quedó atrapado tras el colapso

Según información de medios colombianos, Mateo Valencia perdió la vida luego de que una estructura se desplomara durante el terremoto. El menor era hijo del alcalde de Bahía Solano, Jairson Leonel Valencia Pinilla, y de la gestora social Yirley Valencia.

Mensaje de condolencia para las personas fallecidas en el terremoto de Colombia.

Mensajes de solidaridad para la familia

La noticia generó mensajes de solidaridad de autoridades y habitantes de Bahía Solano. La administración municipal lamentó profundamente la muerte del niño y expresó sus condolencias a la familia.

“La partida de Mateo enluta profundamente a nuestra institucionalidad y a todo el municipio de Bahía Solano”. Municipalidad de Bahía Solano.

Mateo y Jairson Valencia, alcalde de Bahía Solano. La Jornada

Habitantes se reunieron para orar

Tras conocerse la muerte del menor, habitantes del municipio se reunieron frente a la Alcaldía con velas para acompañar a la familia y elevar oraciones por Mateo y por las demás personas afectadas por el terremoto.

El terremoto golpeó al Pacífico colombiano

Bahía Solano se encuentra en el departamento de Chocó, una de las zonas del país que sintió con fuerza el terremoto. Las autoridades mantienen las labores de atención y evaluación de daños mientras continúa el balance de personas afectadas.

La emergencia ha dejado personas fallecidas, heridas y daños en diferentes municipios. Los organismos de socorro continúan trabajando para atender a las comunidades afectadas por el sismo.