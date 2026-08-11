Sismo de magnitud 4.3 se registra frente a la costa de Manta este martes 11

Sismo frente a las costas de Ecuador este martes 11 de agosto del 2026.

El Instituto Geofísico del Ecuador registró el sismo de magnitud 4,3 frente a la costa de Manta. El movimiento ocurrió a una profundidad de 4 kilómetros, según el reporte difundido por la entidad.

Debido a su ubicación y profundidad, el sismo se sintió de forma leve en sectores de la zona costera de Ecuador.

Usuarios reportaron haber percibido el movimiento, principalmente en áreas cercanas al epicentro.

Sin daños reportados hasta el momento

Hasta el momento, no se han reportado víctimas ni daños materiales relacionados con este movimiento sísmico.

Las autoridades mantienen el monitoreo de la situación en las zonas donde fue percibido.

El Instituto Geofísico continúa con el seguimiento de la actividad sísmica y podrá actualizar la información sobre el evento en caso de que se conozcan nuevos datos.