Seguridad, energía y comercio: La pendiente agenda bilateral entre Ecuador y Colombia

La llegada de Abelardo De La Espriella a la Presidencia de Colombia abre una nueva etapa en la relación con Ecuador.

Seguridad fronteriza, comercio, transporte pesado y energía son algunos de los asuntos que ambos gobiernos deberán resolver tras meses de tensiones.

Seguridad y frontera, el principal desafío

Abelardo De La Espriella asumió la Presidencia de Colombia el 7 de agosto de 2026, en medio de una compleja situación de seguridad y con varios asuntos pendientes con Ecuador.

La relación bilateral llega a esta nueva etapa después de la crisis comercial que enfrentó a los dos países durante el primer semestre del año.

Uno de los principales temas será la seguridad en la frontera. El nuevo Gobierno colombiano ha anunciado una estrategia de mayor presión contra los grupos armados y las economías ilegales, incluyendo acciones contra los cultivos de coca y las disidencias de las FARC.

Estas medidas podrían tener efectos en las provincias ecuatorianas de Carchi, Sucumbíos y Esmeraldas, debido a la cercanía con las zonas donde operan grupos criminales.

Expertos citados en el debate advierten que una mayor presión militar en el sur de Colombia podría provocar un desplazamiento de estructuras criminales y economías ilícitas hacia territorio ecuatoriano.

El riesgo no estaría únicamente en el traslado de grupos, sino también en la aparición de nuevas rutas y modalidades para el narcotráfico.

Comercio y transporte pesado siguen sin resolverse

Otro de los asuntos pendientes es el transporte pesado entre Ecuador y Colombia.

La Comunidad Andina determinó en junio de 2026 que Colombia incumplía la normativa al exigir el cambio obligatorio de tractocamión en la frontera.

Aunque esa medida fue derogada el 9 de julio, el transporte ecuatoriano todavía enfrenta dificultades para ingresar a territorio colombiano.

La situación se complicó después de que la Asociación Colombiana de Camioneros de Nariño anunciara el 22 de julio una medida de desobediencia civil.

Desde entonces, según la información proporcionada, ningún camión ecuatoriano habría cruzado por ese punto, manteniendo uno de los principales problemas comerciales entre ambos países.

El paso fronterizo también está en la agenda

Ecuador, por su parte, mantiene restringido el tránsito regular por el Centro Binacional de Atención en Frontera (CEBAF) San Miguel, en Sucumbíos.

Existen operaciones controladas para actividades específicas, entre ellas el transporte de crudo, pero el funcionamiento regular del paso continúa siendo un tema pendiente dentro de la relación bilateral.

La Comunidad Andina también ha cuestionado esta situación y ha advertido sobre la vulnerabilidad de la frontera oriental frente al crimen organizado transnacional.

Para Ecuador, la nueva política de seguridad colombiana obligará a reforzar la coordinación para evitar que las acciones contra grupos armados generen efectos en su territorio.

La energía también cambió durante 2026

La electricidad es otro de los capítulos que debe ser revisado en la nueva relación bilateral. Colombia suspendió sus ventas de energía a Ecuador después de que el Gobierno de Daniel Noboa anunciara en enero una tasa de seguridad del 30% para las importaciones colombianas.

El gravamen aumentó posteriormente hasta el 100% y fue eliminado por Ecuador el 1 de junio de 2026.

Durante el primer semestre de este año, Ecuador importó 129,30 gigavatios hora (GWh) desde Colombia, frente a los 293,61 GWh registrados en el mismo período de 2025.

Esto representa una reducción de 55,96%, según los datos proporcionados del Operador Nacional de Electricidad. La menor importación fue compensada con generación hidráulica y térmica.

Con la llegada del nuevo Gobierno colombiano, seguridad, comercio, transporte, frontera y energía estarán entre los principales asuntos que deberán ser revisados por Quito y Bogotá.

La coordinación será especialmente relevante en las zonas fronterizas, donde las actividades comerciales y la movilidad de las comunidades dependen de ambos países.