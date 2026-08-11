Incendio en Calalí afecta la calidad del aire en el norte de Quito este martes

El fuego se originó la tarde del lunes 10 de agosto y los bomberos trabajan en condiciones adversas en la zona.

Un incendio de gran proporción se registra este martes 11 de agosto de 2026 en el sector de Rayocucho, en la parroquia Calacalí, en el norte de Quito.

Las condiciones climáticas adversas y la presencia de fuertes vientos, el humo y los residuos de combustión de este incendio "están llegando a diferentes zonas del norte de Quito", indicó el Cuerpo de Bomberos en un comunicado.

El fuerte viento también provocó que el incendio forestal se extienda hacia Catzuquí de Velasco, detalló el Según el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 pasado el mediodía de este martes.

En la zona se trabaja con 70 efectivos del Cuerpo de Bomberos, cuatro polivalentes, seis camionetas y cinco unidades de ataque. Además, el equipo de aeronaves no tripuladas mantienen monitoreo termográfico, para medir las temperaturas y tomar las acciones pertinentes.

Las labores de combate se realizan mediante ataque directo y herramientas manuales. Los bomberos indicaron que la aeronave no ha podido realizar combate aéreo, debido a las condiciones climáticas con ráfagas de viento de dirección variable.

Los bomberos también informaron que la topografía del terreno y el tipo de vegetación de la zona dificultan las operaciones.