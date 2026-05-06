Sismo de 4.5 sacudió Bucay y se sintió en varios cantones

El Instituto Geofísico confirmó un sismo de 4.5 de magnitud con epicentro en Bucay, provincia del Guayas, este 6 de mayo de 2026.

Un sismo de 4.5 de magnitud sacudió varios cantones de la provincia del Guayas. Según la revisión del Instituto Geofísico, el movimiento fue localizado a 7.43 kilómetros de Bucay.

Asimismo, señaló que tuvo una profundidad de 81 kilómetros.

Aunque no se reportan novedades, usuarios en redes sociales confirman haber sentido dos temblores en ciudades como Guayaquil, Daule, Babahoyo y Cuenca.