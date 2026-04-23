Temblor sacude Manabí este jueves 23 de abril

Un temblor se registró en Manabí este jueves 23 de abril de 2026.

Un temblor sacudió Manabí este jueves 23 de abril de 2026, según reportó el Instituto Geofísico a través de sus redes sociales.

El sismo se registró a las 09:39 y tuvo una magnitud de 4.2 grados en la escala de Richter a una profuncidad de 41 kilómetros.

El temblor se registró a 16.73 kilómetros de San Vicente, en Manabí. Usuarios en redes sociales reportaron el movimiento en Montecristi, Portoviejo, Manta y Rocafuerte.

En redes sociales se reportó el sismo como un fuerte movimiento que hizo recordar al terremoto de 2016, que días atrás cumplió 10 años, una de las peores catástrofes del país.

Ecuador se encuentra en una zona de alta actividad sísmica debido a la interacción de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, lo que genera constantes movimientos telúricos de diversa intensidad en el territorio.

Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura y bordea el océano Pacífico, comprende a una gran cantidad de países americanos como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, entre otros.