Un bus de pasajeros cayó al abismo en la vía CHone - Manabí.

Un bus de pasajeros cayó al abismo en un lado de la vía Chone - Manabí, la madrugada de este jueves 23 de abril de 2026. El vehículo cubría la ruta Portoviejo - Quito.

Alrededor de las 03:00 un bus de la cooperativa Reina del Camino peridó pista y se precipitó en un barranco, donde terminó hundido en la vegetación, en el kilómetro 44, cerca a San Pedro de Suma.

Según medios locales, 11 personas resultaron heridas por el siniestro. Personal del Cuerpo de Bomberos de El Carmen atendió la emergencia con rescatistas y ambulancias.

Entre los heridos tras la caída por alrededor de 25 metros constan adultos y niños. Según la gravedad de sus heridas fueron trasladados al Hospital Básico de El Carmen.

Algunas personas presentaron heridas abiertas, fracturas y contusiones. Mientras amanecía las autoridades continuaron con el rastreo de más víctimas entre los matorrales.

La Policía Nacional acudió al lugar para acordonar la zona y levantar indicios que permitan determinar las causas del siniestro.