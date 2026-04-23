Un bus de pasajeros cayó al abismo en la vía Chone - Manabí
Un bus de la cooperativa Reina del Camino cayó en un abismo a un lado de la vía en la vía Chone - Manabí.
Un bus de pasajeros cayó al abismo en la vía CHone - Manabí.
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Fecha de publicación
23 abr 2026 - 09:40
Un bus de pasajeros cayó al abismo en un lado de la vía Chone - Manabí, la madrugada de este jueves 23 de abril de 2026. El vehículo cubría la ruta Portoviejo - Quito.
Alrededor de las 03:00 un bus de la cooperativa Reina del Camino peridó pista y se precipitó en un barranco, donde terminó hundido en la vegetación, en el kilómetro 44, cerca a San Pedro de Suma.
Según medios locales, 11 personas resultaron heridas por el siniestro. Personal del Cuerpo de Bomberos de El Carmen atendió la emergencia con rescatistas y ambulancias.
Entre los heridos tras la caída por alrededor de 25 metros constan adultos y niños. Según la gravedad de sus heridas fueron trasladados al Hospital Básico de El Carmen.
Algunas personas presentaron heridas abiertas, fracturas y contusiones. Mientras amanecía las autoridades continuaron con el rastreo de más víctimas entre los matorrales.
La Policía Nacional acudió al lugar para acordonar la zona y levantar indicios que permitan determinar las causas del siniestro.
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