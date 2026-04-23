Caos vehicular por choque de un tanquero contra un bus en la vía a la Costa

Un tanquero chocó contra un camión en la vía a la Costa

Un Tanquero chocó contra un bus de pasajeros la mañana de este jueves 23 de abril del 2026 en el kilómetro 44 de la vía a la Costa.

De forma preliminar se conoce que hay muertos y heridos en el siniestro de tránsito. Las autoridades se encuentran en el lugar

(Noticia en desarrollo....)