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Ecuador

Caos vehicular por choque de un tanquero contra un bus en la vía a la Costa

Un tanquero chocó contra un bus en la vía a la Costa. En la zona se reporta fuerte congestión vehicular. 

Un tanquero chocó contra un camión en la vía a la Costa

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Autor

Lizette Abril

Fecha de publicación

23 abr 2026 - 08:48

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Un Tanquero chocó contra un bus de pasajeros la mañana de este jueves 23 de abril del 2026 en el kilómetro 44 de la vía a la Costa. 

De forma preliminar se conoce que hay muertos y heridos en el siniestro de tránsito. Las autoridades se encuentran en el lugar 

(Noticia en desarrollo....)

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