Un temblor sacudió el sur de Ecuador la noche del martes 26 de agosto del 2025

Un sismo de 4.4. sacudió la provincia de loja el 26 de agosto del 2025.

Un sismo sacudió el sur de Ecuador la noche del martes 26 de agosto del 2025. El Instituto Geofìsico de la Escuela Politénica Nacional indió que el movimiento telúrico se reportó a las 23:26.

En el informe del Geofísico se detalla que tuvo una magnitud de 4.4 en escala de Richter. El epicentro del temblor se ubicó a 61.33 kilómetros de Macará, provincia de Loja, y tuvo una profundidad de 73 kilómetros.

Este es el décimo quinto sismo que se reporta en Ecuador desde el 3 al 26 de agosto del 2025. La mayoría se registraron en la Costa y Sierra.

Los últimos sismos fueron de magnitud 4.4. y 3, y tuvieron como epicentro a Esmeraldas y Shushufindi, Sucumbios. La provincia más afectada por estos fenómenos naturales ha sido Pichincha. Durante este mes ha registrado cuatro temblores, dos en Machachi, uno en Sangolquí y uno en Quito.

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción (hundimiento de placas tectónicas) más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

Por su ubicación, el Ecuador tiene alta actividad sísmica debido a la zona de subducción de las placas tectónicas Nazca y Sudamericana.