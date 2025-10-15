Gobierno pide denunciar el cobro de la tasa de recolección de basura en planillas de luz

La tasa de recolección de basura se cobra actualmente en las planillas de luz.

El Gobierno Nacional eliminó la tasa de recolección de basura que se cobrara en la planilla de energía eléctrica y pide a la ciudadanía denunciar estos cobros.

"¡No más cobros indebidos!", escribió Secretaría General de la Presidencia en sus redes sociales este miércoles 15 de octubre de 2025.

Si la ciudadanía detecta este cobro aún en la planilla de energía eléctrica puede presentar su denuncia a través del correo electrónico denunciastrb@arconel.gob.ec.

El valor de la recolección de basura debe dejar de incluirse en las planillas de luz desde el mes de octubre por orden del Gobierno Nacional.

#ElNuevoEcuador eliminó la tasa de recolección de basura de la planilla eléctrica para que tu factura sea más justa. 🇪🇨



Revisa tu planilla y si aún ves este cobro, denuncia al correo: denunciastrb@arconel.gob.ec pic.twitter.com/Nirul3gKzE— Comunicación Ecuador 🇪🇨 (@ComunicacionEc) October 15, 2025 "> ">

El Gobierno de Daniel Noboa dispuso el 9 de octubre pasado que ya no se cobre la tasa de recolección de basura en las planillas eléctricas en 41 cantones de Ecuador.

"Esta decisión busca que las familias ecuatorianas paguen unicamente por el consumo real de electridad, evitando que se incluyan valores ajenos al servicio en sus facturas mensuales", señaló el Ejecutivo.

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados deberán definir sus propios mecanismos de de cobro una vez que "finalicen los plazos establecidos en los convenios, pues el sector eléctrico dejará de ser un agente de recaudacion de las tasas de recolección"