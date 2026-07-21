Una mujer salió expulsada de un juego mecánico en el parque Samanes en Guayaquil

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que una mujer salió despedida de un juego mecánico instalado en el Parque Samanes, en Guayaquil.

El hecho dejó a la víctima con heridas de gravedad y abrió interrogantes sobre las condiciones de seguridad de las atracciones y los controles realizados por las autoridades.

Una mujer cayó de un juego mecánico en plena atracción

La noche del incidente, una mujer fue expulsada de un juego mecánico conocido como "gusanito", instalado en una feria por las fiestas de Guayaquil.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran el momento en que la víctima cae al suelo mientras personas alrededor intentan auxiliarla.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer fue trasladada a una casa de salud para recibir atención médica debido a la gravedad de las lesiones sufridas tras el impacto.

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Video muestra como fue incidente en un juego mecánico ubicado en el Parque Samanes donde una mujer resultó gravemente herida pic.twitter.com/I3g1Bscfit — Minuto & Medio (@MinMedio) July 21, 2026

Videos muestran aparentes fallas en las condiciones del juego

Tras el accidente, un recorrido de Teleamazonas realizado por el lugar evidenció varios elementos que serán parte de las investigaciones.

En uno de los vagones del juego se observó la ausencia del cinturón de seguridad, mientras que otros compartimientos sí contaban con este sistema de protección.

También se registraron imágenes de piezas aparentemente deterioradas, conexiones eléctricas expuestas y estructuras apoyadas con tacos de madera.

Estos elementos fueron documentados en videos grabados en el sitio y ahora forman parte de las observaciones que deberán revisar las autoridades competentes.

Juego fue suspendido temporalmente

En el lugar se colocó un documento correspondiente a un procedimiento administrativo sancionador, mediante el cual se dispuso la suspensión de actividades por 24 horas del juego mecánico donde ocurrió el accidente.

Mientras tanto, el resto de la feria continuó operando. El caso ha generado cuestionamientos sobre el alcance de la medida y sobre los controles que se realizan antes de autorizar el funcionamiento de este tipo de atracciones temporales.

Investigan las condiciones de seguridad de la feria

Personas que trabajan en el parque señalaron que el accidente ocurrió cerca de las 23:00 y que el administrador de la feria estaría asumiendo los gastos médicos de la mujer afectada.

Hasta el momento no se han dado a conocer informes oficiales sobre las causas del incidente.

Las autoridades deberán determinar si el juego cumplía con todas las medidas de seguridad exigidas para operar y si existieron fallas mecánicas, problemas en los sistemas de sujeción o incumplimientos en los protocolos de funcionamiento.