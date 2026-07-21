Detienen a implicado en balacera frente a una escuela en San Lorenzo

Un hombre fue detenido por su presunta participación en la balacera frente a una escuela en San Lorenzo, Esmeraldas.

Uno de los supuestos involucrados en una balacera en San Lorenzo, Esmeraldas, fue detenido. Así lo informó el ministro del Interior, John Reimberg, este martes 21 de julio de 2026.

Reimberg indicó que se trata de un joven de 19 años y adelantó que se están llevando a cabo operaciones en la zona.

Asimismo, Reimberg detalló que habló con la ministra de educación, Gilda Alcívar, "para tomar medidas adicionales de protección" de las unidade educativas.

Esta detención ocurre cuatro días después de la balacera registrada frente a una escuela, que generó pánico entre los niños, quienes tuvieron que refugiarse debajo de sus pupitres.

En esa ocasión los habitantes del cantón fronterizo con Colombia aseguraron que las balaceras ocurren a diario y pidieron intervención de las autoridades.

Mientras tanto, las autoridades lelvaron a cabo operativos en contra de la minería ilegal.

El Ejército ecuatoriano indicó que los militares llevaron a cabo una operación en el sector del río Bogotá, en donde se destruyó un campamento utilizado para la minería ilegal.