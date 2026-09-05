Conozca los principales servicios públicos que se gestionan por internet en Ecuador

Más de 3.700 trámites públicos se pueden realizar en línea en Ecuador.

¿Necesita hacer un trámite y no sabe dónde empezar? En Ecuador existe una plataforma que permite consultar requisitos, pasos, costos y tiempos de miles de servicios públicos y realizar varios de ellos completamente en línea.

El portal www.gob.ec concentra información de más de 7 500 trámites públicos en un solo sitio.

Los ciudadanos pueden buscar el procedimiento que necesitan y conocer qué documentos deben presentar, cuánto cuesta y cuánto tiempo puede tomar.

De acuerdo con la información proporcionada, 3 793 trámites pueden realizarse en línea.

Esto permite que determinadas solicitudes, entrega de documentos, cumplimiento de obligaciones y acceso a beneficios se gestionen desde una computadora o teléfono, sin acudir presencialmente a una institución.

Estos son los principales trámites digitales

Entre los servicios y consultas que se pueden encontrar en las plataformas digitales están:

Cédula digital y datos de identidad.

Certificado de votación y lugar de sufragio.

Licencia de conducir digital.

Historial laboral y aportes al IESS.

Títulos profesionales registrados.

Datos tributarios.

Información relacionada con discapacidad.

Declaraciones de impuestos y consultas del SRI.

RUC y facturación electrónica.

Certificados y determinados servicios del Registro Civil.

DATA 593 reúne información de varias instituciones

La plataforma DATA 593 permite consultar documentos, certificados y datos de más de 10 instituciones públicas desde un mismo espacio digital.

Entre la información disponible están los datos de identidad, certificados electorales, licencia de conducir, información laboral, títulos profesionales y datos tributarios.

SRI, Registro Civil y otros servicios

A través de gob.ec también se puede acceder a servicios del SRI en línea, como declaraciones de impuestos, RUC, facturación electrónica y consultas fiscales.

El Registro Civil ofrece determinados certificados y servicios que pueden gestionarse mediante sus herramientas digitales.

¿Cómo hacer un trámite en gob.ec?

Para comenzar, el ciudadano debe ingresar a www.gob.ec, buscar el trámite que necesita y revisar sus requisitos. Si está habilitado para realizarse en línea, podrá completar la solicitud, adjuntar los documentos requeridos y, cuando corresponda, utilizar una firma electrónica para enviarla digitalmente. La plataforma permite así revisar primero la información necesaria antes de iniciar el procedimiento.

¿Cómo hacer trámites en línea de forma segura?

Al realizar trámites por internet, los ciudadanos deben verificar que están ingresando a sitios oficiales antes de entregar información personal.

Es recomendable escribir directamente la dirección de la institución en el navegador y evitar ingresar desde enlaces recibidos por mensajes, correos electrónicos o redes sociales que no hayan sido verificados.

También es importante proteger las contraseñas, códigos de seguridad y datos personales.

Las instituciones no deberían requerir que el ciudadano comparta sus claves de acceso con terceros.

Además, se recomienda realizar estos procesos desde dispositivos confiables y mantener actualizados el sistema operativo, el navegador y las herramientas de seguridad.

Recomendaciones para evitar estafas al hacer trámites digitales:

Verifique la dirección web antes de ingresar sus datos.

antes de ingresar sus datos. Utilice únicamente plataformas y páginas oficiales .

. No comparta contraseñas, códigos de verificación ni claves .

. Evite realizar trámites desde computadoras o redes Wi-Fi públicas.

No abra enlaces sospechosos enviados por WhatsApp, correo electrónico o redes sociales .

. Revise que la página utilice una conexión segura antes de ingresar información.

antes de ingresar información. Mantenga actualizados el celular, computadora y navegador .Guarde los comprobantes de los trámites realizados en línea.

.Guarde los comprobantes de los trámites realizados en línea. Si recibe un mensaje solicitando dinero o información personal para completar un trámite, verifique primero directamente con la institución.

Según datos citados de Latinobarómetro de 2017, los trámites en línea son 74% más rápidos en promedio y su prestación puede costar entre 1,5% y 5% de lo que representan los trámites presenciales.

Estas cifras corresponden a esa medición y pueden variar dependiendo del procedimiento y la institución.