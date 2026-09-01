DATA593: la plataforma que reúne en un solo lugar documentos y servicios públicos de Ecuador

Obtener certificados y consultar información de varias instituciones públicas con DATA593

DATA593 es una nueva plataforma digital presentada por el Gobierno Nacional que busca concentrar en un solo lugar documentos, certificados y servicios públicos que antes requerían ingresar a diferentes páginas o realizar trámites por separado.

La herramienta está disponible de forma gratuita y permite consultar información desde cualquier lugar.

La plataforma integra en su primera fase a más de 10 instituciones públicas. Entre ellas están:

Servicio de Rentas Internas (SRI)

Registro Civil

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)

Agencia Nacional de Tránsito (ANT)

¿Qué instituciones están integradas?

También forman parte de DATA593 los ministerios de Trabajo, Desarrollo Humano, Desarrollo Económico y Productivo, Salud Pública, Educación, Deportes y Cultura.

La plataforma contempla la incorporación progresiva de nuevas entidades, documentos certificados y servicios.

Uno de los objetivos es que los usuarios puedan consultar y gestionar documentos desde un mismo espacio, evitando desplazamientos y reduciendo el tiempo que normalmente toma obtener determinados certificados.

Los documentos disponibles cuentan con mecanismos de verificación mediante códigos QR.

¿Cómo acceder a DATA593?

Los usuarios pueden acceder a DATA593 desde un teléfono celular o una computadora en este link: https://data593.registrospublicos.gob.ec/login

La aplicación está disponible para dispositivos iOS y Android, mientras que también existe una versión para PC.

Una vez dentro de la plataforma, el usuario podrá acceder a los servicios que ya estén habilitados para cada institución.

Entre las opciones disponibles se encuentran servicios relacionados con identidad digital, movilidad, salud, pagos y documentos personales.

Los certificados generados a través de la plataforma incorporan un código QR que permite comprobar su autenticidad.

DATA593 seguirá incorporando servicios

La plataforma se encuentra en una primera etapa y está previsto que más instituciones y servicios se incorporen progresivamente.

La propuesta busca que los usuarios puedan resolver cada vez más trámites desde un único espacio digital, sin tener que utilizar diferentes plataformas para cada gestión.

DATA593 ya está disponible de manera gratuita para quienes quieran acceder a los servicios incorporados en esta primera fase.