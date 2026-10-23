Brandon Enríquez, de 26 años, lleva casi un mes desaparecido en Quito

Brandon Enríquez, de 26 años, lleva desaparecido en Quito desde el pasado 25 de septiembre de 2026. Fue visto por última vez en la parroquia de Calderón.

La Policía Nacional y la Fiscalía mantienen activas las labores de búsqueda para dar con el paradero de Brandon Steven Enríquez Jaramillo, de 26 años, reportado como desaparecido.

Según la información oficial difundida por el Ministerio del Interior, el joven fue visto por última vez el pasado 25 de septiembre de 2026 en el sector de Calderón, en el norte de la capital.

Rasgos y datos para su identificación

De acuerdo con la ficha técnica emitida para su localización, las características físicas de Brandon Enríquez son:

Edad: 26 años.

26 años. Estatura: 1,60 metros (160 centímetros).

1,60 metros (160 centímetros). Peso: 140 libras.

140 libras. Contextura: Gruesa.

Gruesa. Cabello: Negro.

Negro. Ojos: Negros.

¿Cómo aportar información?

Las autoridades hacen un llamado urgente a la ciudadanía para colaborar con cualquier dato fidedigno que permita dar con su ubicación.

Quienes tengan información sobre Brandon Steven Enríquez Jaramillo pueden comunicarse de forma gratuita y confidencial a través del 1 800 DELITO o al 911.

Las instituciones recuerdan que la información proporcionada será recibida bajo estricta reserva.