Transportistas podrán cobrar las compensaciones por eliminación del subsidio al diésel en efectivo

Los transportistas recibirán una compensación tras la eliminación del subsidio al diésel. El valor fue fijado según varios criterios.
Los transportistas podrán acceder a compensaciones por la eliminación del subsidio al diésel.
01 oct 2025 - 12:30
El Gobierno habilitó la opción de cobros en efectivo de las compensaciones ofrecidas a transportistas por la eliminación del subsidio al diésel en Ecuador.
A través del Decreto Ejecutivo 161, el presidente Daniel Noboa dispuso que las compensaciones podrán pagarse en efectivo a través de ventanillas de las entidades financieras destinadas a esta tarea.
Este miércoles 1 de octubre de 2025 el Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) compartió el proceso que se debe seguir para cobrar la compensación en efectivo.
El cobro será de máximo 200 dólares y se podrá hacer en las ventanillas del Banco del Pacífico y BanEcuador.
En esta modalidad podrán cobrar solo los transportistas que no hayan registrado una cuenta bancaria previamente.
Paso a paso
- Ingresar a registro.mtop.gob.ec/
- Completar el registro
- Aceptar la política de tratamiento de datos personales
- Ingresar número de cédula o RUC
- Ingresar el código dactilar, visible en la cédula de identidad
- Clic en verificar
- Actualizar los datos en caso de ser necesario
- Crear contraseña segura y confirmarla
- Un código de verificación llegará al correo electrónico registrado
- Con ese código se activa la cuenta
Una vez registrada la cuenta los transportistas deberán seleccionar la opción 'Compensación de diésel' y seleccionar el tipo de pago.
Si la pantalla aparece verde significa que se ha cumplido la verificación y una confirmación llegará al correo electrónico con la fecha de retiro del valor de la compensación.
