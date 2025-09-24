¡Sin facturas! Así se aplicará la compensación para afectados por cortes de agua en Quito

Desabastecimiento de agua en el sector del Divino Niño de la Ecuatoriana, sur de Quito, en julio del 2025.

Los habitantes de los barrios del sur de Quito que resultaron afectados por la rotura de la tubería de La Mica en julio de 2025 se beneficiarán de una compensación. La Empresa Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps) explicó cómo será la exoneración del pago de la planilla de agua de julio.

Esta medida de compensación se aplicará a más de 89 280 usuarios de las parroquias de La Argelia, Quitumbe, Turubamba, Guamaní, La Ecuatoriana y Chillogallo, abastecidas por la Planta de Tratamiento El Troje. Además, se beneficiarán quienes tuvieron agua y la compartieron con los afectados.

El Concejo Metropolitano aprobó la exoneración del cobro del consumo del mes de julio. Es decir que estos clientes no recibieron en sus hogares la planilla de consumo de ese mes, que se debía entregar en agosto del 2025.

En el caso de los clientes ubicados en áreas aledañas a la zona de la emergencia que compartieron el agua, no pagarán el exceso de consumo de agua potable y el servicio de alcantarillado de julio de 2025, con base al análisis de consumos promedio de los últimos seis meses.

Por ejemplo, si una persona pagaba cada mes ocho dólares y en julio subió a 12 dólares no se le cobrará los cuatro dólares adicionales. Estos usuarios cancelarán únicamente el consumo promedio normal de agua potable, alcantarillado y otros valores asociados a los servicios brindados por la Epmaps, valores que serán planillados conjuntamente con los consumos del mes de agosto 2025.

¿Cuánto tiempo dura la compensación?

La medida se aplicará, de manera excepcional por una sola vez, tanto para las personas que no tuvieron servicio de agua potable, cuanto para aquellas que habitan en zonas aledañas y que, al disponer de recurso, suministraron a sus vecinos.

Según la Epmaps, en caso de tener valores pendientes de pago por otros conceptos: convenios de pago, instalación de medidores, limpieza de sumideros, entre otros, podrán cancelarlos normalmente con la planilla que emitirá la Epmaps por consumos del mes de agosto 2025.

La facturación de los meses posteriores se realizará de manera habitual, con lecturas reales de consumo de agua potable, servicio de alcantarillado, cargo fijo y demás valores asociados.