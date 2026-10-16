Tres integrantes del pueblo Awá desaparecidos en el norte de Ecuador; comunidades exigen su búsqueda

Tres integrantes del pueblo Awá permanecen desaparecidos, según la alerta difundida por organizaciones indígenas del norte de Ecuador.

La Federación de Centros Awá del Ecuador (FCAE) alertó sobre la desaparición de tres integrantes de sus comunidades en el norte del país. La organización, respaldada por la Gran Familia Awá Transfronteriza (GFAT), pidió a las autoridades de Ecuador y Colombia acciones urgentes para localizarlos.

En su pronunciamiento, difundido en redes, las organizaciones denunciaron un aumento de la inseguridad en sus territorios ancestrales, que atribuyen a la presencia de grupos armados irregulares y actividades de minería ilegal.

¿Quiénes son las tres personas desaparecidas?

Los desaparecidos fueron identificados como Roberto Pascal, presidente del Centro Awá Río Tigre; Óscar Samuel Nastacuaz, integrante de la misma comunidad; y Nubia Nastacuaz Cuasaluzan, perteneciente al Centro Awá Gualpí Alto.

Según la información difundida por la organización indígena, Pascal y Nastacuaz desaparecieron la tarde del 4 de septiembre de 2026. Ambos habían salido de sus viviendas para participar en una minga comunitaria.

En el caso de Nubia Nastacuaz, la organización informó que se desconoce su paradero y que se presume que pudo haberse movilizado hacia la parroquia de Lita, en Imbabura. No se precisó la fecha de su desaparición.

Las organizaciones solicitaron la conformación de brigadas de búsqueda con participación de las autoridades y de las familias de las personas desaparecidas.

La inseguridad también afecta a las escuelas

La situación denunciada por las comunidades también ha tenido consecuencias en la educación de niños y adolescentes.

Según la FCAE, las clases fueron suspendidas en la escuela del Centro Awá Río Tigre, ubicada en la parroquia Tobar Donoso, cantón Tulcán, provincia de Carchi.

Mientras tanto, la Unidad Educativa San Francisco de Palmira, situada en la parroquia La Merced de Buenos Aires, cantón Urcuquí, provincia de Imbabura, pasó a la modalidad virtual debido a los riesgos de seguridad reportados en la zona.

Estas medidas fueron comunicadas por las organizaciones indígenas. No se ha confirmado de manera independiente la duración de la suspensión ni la fecha prevista para retomar las actividades presenciales.