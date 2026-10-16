Atilio Varela, de 47 años, desapareció en La Concepción, en el norte de Quito
El ciudadano de 47 años fue visto por última vez el 5 de octubre en el sector de La Concepción. Autoridades activaron la línea 1800 DELITO para recibir información confidencial.
Atilio Varela, de 47 años, desapareció el pasado 5 de octubre de 2026, en el sector La Concpeción, al norte de Quito
Compartir
Actualizado:
16 oct 2026 - 08:37
Familiares solicitan la colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero de Atilio Abercio Varela Sánchez, de 47 años de edad, quien fue reportado como desaparecido desde el pasado 5 de octubre de 2026.
El ciudadano fue visto por última vez en el sector de La Concepción, en el norte de la capital.
Según contó su esposa, Erika Merchán a Teleamazonas, lo último que supo fue que a él lo estuvo esperando un carro con otras personas.
Luego de eso, Erika desconoce que sucedió con Atilio. El ciudadano lleva 11 días desaparecido.
Rasgos físicos y datos del ciudadano
Para facilitar su identificación, las autoridades difundieron los principales rasgos físicos de Atilio Varela:
- Edad actual: 47 años (Fecha de nacimiento: 27 de enero de 1979).
- Estatura: 1,70 metros.
- Peso estimado: 140 libras.
- Características físicas: Ojos color café, cabello negro. En la fotografía de difusión oficial porta una gorra oscura y barba tipo candado.
- Nacionalidad: Ecuatoriana.
Canales oficiales de información
Si usted cuenta con información que le permita ubicar a Atilio Abercio Varela Sánchez, comuníquese al 1800 DELITO (33 54 86) o al 9 1 1.
Las autoridades garantizan absoluta confidencialidad a las personas que reportan datos verídicos para el hallazgo del ciudadano.
Compartir