Atilio Varela, de 47 años, desapareció en La Concepción, en el norte de Quito

Atilio Varela, de 47 años, desapareció el pasado 5 de octubre de 2026, en el sector La Concpeción, al norte de Quito

Familiares solicitan la colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero de Atilio Abercio Varela Sánchez, de 47 años de edad, quien fue reportado como desaparecido desde el pasado 5 de octubre de 2026.

El ciudadano fue visto por última vez en el sector de La Concepción, en el norte de la capital.

Según contó su esposa, Erika Merchán a Teleamazonas, lo último que supo fue que a él lo estuvo esperando un carro con otras personas.

Luego de eso, Erika desconoce que sucedió con Atilio. El ciudadano lleva 11 días desaparecido.

Rasgos físicos y datos del ciudadano

Para facilitar su identificación, las autoridades difundieron los principales rasgos físicos de Atilio Varela:

Edad actual: 47 años (Fecha de nacimiento: 27 de enero de 1979).

47 años (Fecha de nacimiento: 27 de enero de 1979). Estatura: 1,70 metros.

1,70 metros. Peso estimado: 140 libras.

140 libras. Características físicas: Ojos color café, cabello negro. En la fotografía de difusión oficial porta una gorra oscura y barba tipo candado.

Ojos color café, cabello negro. En la fotografía de difusión oficial porta una gorra oscura y barba tipo candado. Nacionalidad: Ecuatoriana.

Lo último que supo la esposa de Atilio Varela fue que estaba esperando un carro en el norte de Quito. Afiche de búsqueda

Canales oficiales de información

Si usted cuenta con información que le permita ubicar a Atilio Abercio Varela Sánchez, comuníquese al 1800 DELITO (33 54 86) o al 9 1 1.

Las autoridades garantizan absoluta confidencialidad a las personas que reportan datos verídicos para el hallazgo del ciudadano.