Alipio Tabuada salió de su casa a tramitar la cédula y desapareció en Calderón, al norte de Quito

Alipio Roberto Tabuada Ortiz desapareció el pasado viernes 2 de octubre de 2026 en el sector de Calderón, al norte de Quito.

La angustia y la incertidumbre aumentan con el paso de los días para la familia Tabuada Pozo.

Alipio Roberto Tabuada Pozo, de 48 años, se encuentra desaparecido desde el pasado 2 de octubre de 2026, tras ser visto por última vez en el sector de Calderón, en el norte de Quito.

En entrevista con Teleamazonas, Jorge Tabuada, hijo del ciudadano desaparecido, relató que lo último que supo la familia es que su padre salió de casa para realizar el trámite de renovación de su cédula de identidad. Rasgos fisicos y datos del reporte oficial

Según su hijo, Tabuada tenía previsto viajar a la ciudad de Ambato para concretar un contrato de trabajo.

Según cuenta su familia el pasado 2 de octubre de 2026 salió de su casa para realizar el trámite de renovación de su cédula de identidad. Cortesía

Rasgos fisicos y datos

De acuerdo con la ficha del Programa de Personas Desaparecidas del Ministerio del Interior, los datos morfocratológicos y características principales de Alipio Roberto Tabuada Pozo son:

Edad actual: 48 años (nacido el 9 de febrero de 1978).

48 años (nacido el 9 de febrero de 1978). Estatura y peso: 1,80 metros (180 cm) y 160 libras de peso.

1,80 metros (180 cm) y 160 libras de peso. Contextura: Gruesa.

Gruesa. Color de ojos: Cafés.

Cafés. Color de cabello: Canoso.

Canoso. Lugar de desaparición: Pichincha, Quito, sector Calderón.

Último contacto

La comunicación con Alipio se interrumpió de manera abrupta durante la mañana de su desaparición.

"El último contacto que tuvo con la familia fue con mi hermana. De ahí, entre las 07:50 y las 08:15 de la mañana, es cuando desapareció. No le entraban los mensajes ni las llamadas; el teléfono siempre salía apagado. Desde ese momento no sabemos nada de él y no sabemos si logró o no realizar el viaje". Jorge Tabuada, hijo de Alipio Tabuada.

Familia pide ayuda para encontrar a Alipio Tabuada. Las autoridades difunden el afiche de búsqueda.

Investigación en curso

Tras la denuncia presentada por sus allegados, la Policía Nacional asignó un equipo de la Unidad de Desaparecidos (DINASED) para llevar adelante las investigaciones.

Aunque el caso se maneja bajo confidencialidad por protocolo policial, la familia apela a la solidaridad comunitaria para obtener cualquier pista que permita dar con su paradero.

"Realmente es doloroso y es un golpe muy duro para nosotros no poder encontrar a mi papá. Necesitamos el apoyo de toda la comunidad. Le extrañamos mucho y su ausencia deja un vacío enorme en el hogar". Jorge Tabuada, hijo de Alipio Tabuada.

Jorge es hijo, hermano, tío, esposo y padre. Sus familiares esperan localizarlo lo más pronto para que regrese a casa.

Si posee información que ayude a dar con la localización de Alipio Tabuada, comuníquese de manera confidencial a la línea 1800 DELITO, o al 911