Tres policías en servicio activo murieron en un siniestro de tránsito en el cantón Balao

El vehículo en el que viajaban los policías chocó contra un camión en la vía Panamericana, en el cantón Balao.

Tres policías en servicio activo fallecieron la madrugada de este martes 25 de noviembre del 2025 en un siniestro de tránsito en la vía Panamericana E35, en el cantón Balao, en la provincia de Guayas.

Se conoce que el vehículo en el que viajaban chocó contra un camión en la vía, a 500 metros del redondel de la entrada a Shumiral.

Las víctimas fueron identificadas como: cabo segundo Irson José Morales Torres, quien era el conductor, y las policías Lisseth Estefanía Hermosa Muñoz y Liz Dayana Gavilánez Zambrano.

Un cuarto servidor policial resultó herido y fue trasladado hacia Machala para recibir atención médica.

Según medios de Machala, los uniformados regresaban a esa ciudad para presentarse en la formación la mañana de este miércoles. Sus cuerpos quedaron al interior del vehículo liviano.

La alerta sobre el siniestro de tránsito la levantó el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911. Personal del distrito San Carlos acudió a la zona para atender la emergencia.