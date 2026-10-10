Tres sismos se registraron en Ecuador entre la noche del 9 y la madrugada del 10 de octubre

En la Costa ecuatoriana se registraron tres sismos entre el 9 y 10 de octubre de 2026

Tres sismos se registraron en Ecuador entre la noche del viernes 9 y la madrugada de este sábado 10 de octubre de 2026, según los reportes del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional.

Los movimientos telúricos tuvieron diferentes magnitudes y profundidades. El de mayor magnitud alcanzó los 4.6 grados y se localizó frente a las costas de la provincia de Esmeraldas.

¿Dónde ocurrieron los tres sismos?

El primer movimiento telúrico se registró el viernes 9 de octubre, a las 22:18. De acuerdo con el Instituto Geofísico, tuvo una magnitud de 3.6, una profundidad de 74 kilómetros y su epicentro se ubicó a 4,21 kilómetros de Samborondón, en Guayas.

[REVISADO] Evento: igepn2026tvmk Ocurrido: 2026-10-09 22:18:15 Mag.: 3.6MLv Prof.: 74.0 km Lat.: 1.930° S Long.: 79.705° W Localizado: a 4.21 km de Samborondon, Guayas Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/DK8CBAVK73 https://t.co/JvHWovsrCb — Instituto Geofísico (@IGecuador) October 10, 2026

El segundo sismo ocurrió a las 23:18 del viernes 9 de octubre. Este evento alcanzó una magnitud de 4.6 y tuvo una profundidad de 10 kilómetros. Su epicentro se localizó a 143,54 kilómetros de Muisne, en Esmeraldas.

[REVISADO] Evento: igepn2026tvok Ocurrido: 2026-10-09 23:18:08 Mag.: 4.2MLv Prof.: 17.0 km Lat.: 0.642° N Long.: 80.604° W Localizado: a 64.98 km de Muisne, Esmeraldas Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/FK9puyXh6g https://t.co/stkVCAFB05 — Instituto Geofísico (@IGecuador) October 10, 2026

El tercer movimiento telúrico se reportó durante la madrugada del sábado 10 de octubre, a las 00:50. El evento tuvo una magnitud de 2.9, una profundidad de 11 kilómetros y se ubicó a 14,61 kilómetros de Rocafuerte, en Manabí.

[REVISADO] Evento: igepn2026tvrk Ocurrido: 2026-10-10 00:50:20 Mag.: 2.9MLv Prof.: 11.0 km Lat.: 0.849° S Long.: 80.561° W Localizado: a 14.61 km de Rocafuerte, Manabi Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/1TyDIV9fuW https://t.co/4b6gBN3DSn — Instituto Geofísico (@IGecuador) October 10, 2026

Ecuador registra movimientos telúricos de forma frecuente debido a su ubicación geográfica y encontrarse en el Cinturón de Fuego del Pacífico.