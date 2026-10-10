Tres sismos se registraron en Ecuador entre la noche del 9 y la madrugada del 10 de octubre
El Instituto Geofísico reportó tres movimientos telúricos entre el 9 y el 10 de octubre de 2026. Los eventos se localizaron en la Costa.
En la Costa ecuatoriana se registraron tres sismos entre el 9 y 10 de octubre de 2026
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Actualizado:
10 oct 2026 - 07:27
Tres sismos se registraron en Ecuador entre la noche del viernes 9 y la madrugada de este sábado 10 de octubre de 2026, según los reportes del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional.
Los movimientos telúricos tuvieron diferentes magnitudes y profundidades. El de mayor magnitud alcanzó los 4.6 grados y se localizó frente a las costas de la provincia de Esmeraldas.
¿Dónde ocurrieron los tres sismos?
El primer movimiento telúrico se registró el viernes 9 de octubre, a las 22:18. De acuerdo con el Instituto Geofísico, tuvo una magnitud de 3.6, una profundidad de 74 kilómetros y su epicentro se ubicó a 4,21 kilómetros de Samborondón, en Guayas.
El segundo sismo ocurrió a las 23:18 del viernes 9 de octubre. Este evento alcanzó una magnitud de 4.6 y tuvo una profundidad de 10 kilómetros. Su epicentro se localizó a 143,54 kilómetros de Muisne, en Esmeraldas.
El tercer movimiento telúrico se reportó durante la madrugada del sábado 10 de octubre, a las 00:50. El evento tuvo una magnitud de 2.9, una profundidad de 11 kilómetros y se ubicó a 14,61 kilómetros de Rocafuerte, en Manabí.
Ecuador registra movimientos telúricos de forma frecuente debido a su ubicación geográfica y encontrarse en el Cinturón de Fuego del Pacífico.
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