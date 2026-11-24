Barcelona enfrenta a Independiente en la fecha 28 del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol

Barcelona e Independiente del Valle se enfrentarán este miércoles 25 de noviembre de 2026, a partir de las 19:00, en el Estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil.

El compromiso corresponde a la fecha 1 del primer hexagonal final de la LigaPro 2026, duelo que permanecía diferido en el calendario oficial y que resulta determinante para el cierre de la temporada.

Para el conjunto torero, el encuentro representa una auténtica final en su objetivo de clasificar a la Copa Libertadores 2027. Barcelona SC llega ubicado en el sexto lugar de la tabla acumulada con 52 puntos en 36 partidos, tras derrotar 1-0 a Universidad Católica el pasado sábado 21 de noviembre, y necesita sumar de a tres para no perder terreno en la recta final del campeonato.

LigaPro 2026 · Hexagonal Final Lo que se juega Barcelona SC: el cupo Ecuador 3 Panorama de clasificación rumbo a la Copa Libertadores 2027 Ubicado en el 6.º lugar con 52 puntos (36 PJ), Barcelona SC disputa una final anticipada ante Independiente del Valle. Con el campeón (IDV) y el subcampeón (Macará, 70 pts.) ya instalados en fase de grupos, el objetivo torero es alcanzar el tercer puesto de la tabla acumulada. Escenario 1 · Si Barcelona SC gana Llega a 55 puntos, supera a Universidad Católica (54) y Liga de Quito (54), y queda a solo 2 unidades de Aucas (57). Dependerá de sí mismo en las últimas tres fechas (donde recibe a Aucas). Escenario 2 · Si empata o pierde Queda relegado en la carrera por la Libertadores y dependerá de múltiples tropiezos de Aucas, LDU y U. Católica para evitar caer a zona de Copa Sudamericana 2027. ECUADOR 3 Premio del 3.º puesto: Clasificación directa a la Fase 2 previa de la Copa Libertadores 2027.

Una victoria ante los rayados permitiría al cuadro amarillo alcanzar las 55 unidades, superar en la clasificación a Universidad Católica (54) y Liga de Quito (54), y quedar a tan solo dos puntos de Aucas (57), actual dueño del tercer puesto.

Con tres jornadas aún por disputarse —incluido un duelo directo ante el elenco oriental en Guayaquil—, el triunfo dejaría a Barcelona SC dependiendo de sí mismo para quedarse con el cupo Ecuador 3, que otorga acceso a la Fase 2 previa de la Libertadores.

Por el contrario, un empate o una derrota comprometería seriamente las aspiraciones internacionales del equipo guayaquileño, obligándolo a esperar múltiples tropiezos de sus rivales directos para evitar quedar relegado a la zona de clasificación de la Copa Sudamericana 2027.

En la otra orilla, Independiente del Valle arriba al puerto principal con la tranquilidad de haber asegurado con anticipación el título nacional de la LigaPro 2026 y su boleto directo como Ecuador 1 a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores.

Con 84 puntos acumulados y un gol diferencia de +43, el cuadro sangolquileño buscará mantener su ritmo competitivo y ampliar su cosecha histórica de unidades en el torneo.

Las entradas para este compromiso ya se encuentran a la venta tanto en plataformas digitales como en las boleterías del Estadio Monumental. Los valores establecidos por la dirigencia amarilla son de USD 6 para la general norte, USD 10 la tribuna, USD 12 el palco bajo y lateral, USD 15 el palco central y USD 20 la localidad de suite.