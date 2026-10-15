Tres turistas brasileños sufren graves lesiones por un rayo en el volcán El Corazón

Bomberos del cantón Mejía trabajaron en el rescate de los andinistas.

Una excursión al volcán El Corazón, en Pichincha, terminó en una emergencia para tres turistas brasileños que fueron alcanzados por un rayo. Los extranjeros sufrieron distintas lesiones y fueron rescatados por personal del Cuerpo de Bomberos de Mejía y de Rumiñahui.

El incidente se registró el miércoles 14 de octubre de 2026, después de las 14:00, cuando los turistas realizaban el descenso a una altitud aproximada de 4 800 metros sobre el nivel del mar.

En ese momento, las lluvias y la tormenta eléctrica complicaron el recorrido. Uno de los excursionistas cayó y se fracturó una pierna, mientras que sus dos acompañantes sufrieron quemaduras y contusiones.

La emergencia movilizó a rescatistas de los cuerpos de Bomberos de Mejía y Rumiñahui, quienes trabajaron conjuntamente con personal de la Asociación Ecuatoriana de Guías de Montaña (ASEGUIM).

Encontrar a los afectados fue una de las principales dificultades del operativo, debido a que los turistas no contaban con un dispositivo que permitiera conocer su ubicación exacta.

Tras establecer el lugar donde se encontraban, los equipos de emergencia organizaron su evacuación. Las lesiones de los excursionistas obligaron a extremar las precauciones durante el traslado por el terreno montañoso.

Después de varias horas de labores, los rescatistas consiguieron llevar a los tres extranjeros hasta las ambulancias que aguardaban para brindarles atención.

Posteriormente, los afectados fueron trasladados a una casa de salud de Quito. No se ha informado oficialmente sobre su evolución médica.