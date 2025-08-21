Triple choque en la vía Machala-Santa Rosa deja seis personas heridas este jueves 21 de agosto
Tres vehículos, entre ellos una camioneta de la AME, se impactaron. Patricio Maldonado, presidente de la entidad, está entre las víctimas.
Personas del Cuerpo de Bomberos de Santa Rosa atendió la emergencia registrada este jueves 21 de agosto del 2025.
Bomberos Santa Rosa.
Un choque múltiple entre un camión, un vehículo liviano y una camioneta de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) se registró en la vía Santa Rosa-Machala, la mañana de este jueves 21 de agosto del 2025.
Seis personas resultaron heridas a causa de este siniestro, informó el Cuerpo de Bomberos de Santa Rosa. Entre los afectados está Patricio Maldonado, presidente de la AME, quién viajaba en la camioneta.
El siniestro ocurrió a la altura de la “Y del enano”, en el tramo que conecta Machala y Santa Rosa. En el sitio se realizó trabajos de extricación para liberar a las víctimas de los fierros de los vehículos. Los bomberos dieron atención a los heridos que fueron trasladadas a distintas casas de salud para recibir atención especializada.
Según Maldonado, el camión intentó virar en U. “El auto le impacta en la parte posterior y el camión da un giro y nos impacta a la altura de las puertas del conductor”, dijo el funcionario a medios locales.
El conductor del camión que salió expulsado por el parabrisas y los cinco ocupantes del auto que quedó con la parte delantera destrozada.
