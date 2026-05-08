Gobierno dice que activó protocolos para mantener el abastecimiento de combustible

El Gobierno asegura que atenderá la demanda ciudadana de combustibles.

La Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) informó que se activaron los protocolos para precautelar la disponibilidad de gasolina extra y diésel en el país.

El anuncio se emitió tras reportarse un retraso en el proceso de transporte de los productos.

"Con la finalidad de mitigar posibles restricciones en los terminales El Beaterio y Pascuales, la ARCH dispuso a Petroecuador el envío prioritario del producto", informó en un comunicado.

Se tomará medidas correctivas

Añadió además, que se debe ejecutar medidas correctivas para mejorar los niveles de inventario y agilizar el despacho del combustible.

"La medida permitirá que las estaciones de servicio operen con regularidad y mantengan stock para atender la demanda ciudadana", concluyó.