Persecución y balacera tras operativo policial en Otavalo

En el vehículo transportaban cigarrillos de contrabando en Otavalo

Una cámara de videovigilancia registró el momento en que policías intentaban detener una camioneta gris en el redondel de Otavalo.

Durante el operativo, los uniformados realizaron disparos luego de que el conductor ignorara el control policial.

La persecución ocurrió la noche del jueves 7 de mayo de 2026 tras una alerta ingresada al sistema ECU 911 sobre un vehículo que supuestamente transportaba mercadería ilegal en el sector de González Suárez.

Persecución terminó en Ibarra

Según la Policía, los sospechosos evadieron a los agentes y escaparon por varios sectores de Otavalo antes de tomar la vía Panamericana. El seguimiento policial continuó hasta llegar a Caranqui, en Ibarra.

CAPTURADOS TRAS BALACERA EN SAN ANTONIO: PERSECUCIÓN TERMINA CON CONTRABANDO DE CIGARRILLOS



Una cámara de videovigilancia captó el momento en que policías intentaban detener una camioneta gris, incluso disparando sus armas, tras ignorar un control en el redondel de Otavalo. La… pic.twitter.com/BGXymIDnrV — Periodismo Público Ecuador (@PeriodismoP_Ec) May 7, 2026

Las autoridades indicaron que durante más de 30 kilómetros se intentó detener el vehículo. Al no acatar las órdenes policiales, los uniformados aplicaron el uso progresivo de la fuerza durante la intervención.

Hallaron miles de cigarrillos de contrabando

Tras interceptar la camioneta, los agentes encontraron cerca de 170 000 cigarrillos de contrabando en el interior del vehículo. Los dos ocupantes fueron detenidos y puestos a órdenes de las autoridades competentes.

La mercadería decomisada fue trasladada hasta las bodegas del Servicio Nacional de Aduanas (Senae), mientras continúan las investigaciones para determinar posibles vínculos con redes de contrabando en la provincia.