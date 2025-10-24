Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Ecuador

Un vehículo táctico del Ejército se volcó en Molleturo, Cuenca; un militar falleció y hay heridos

Un vehículo táctico Cobra del Ejército se volcó aproximadamente a las 13:00, cuando regresaba de un operación contra la minería ilegal.

Militar fallece en accidente de vehículo táctico Cobra, en la parroquia Molleturo, en Azuay

Ejército ecuatoriano

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

24 oct 2025 - 16:34

Un vehículo táctico Cobra del Ejército ecuatoriano se volcó. El siniestro ocurrió, la tarde de este viernes 24 de octubre del 2025, en la parroquia Molleturo, cantón Cuenca. 

Por este accidente, un militar murió. Se trata del soldado Diego Pilliza Montero. Además siete uniformados en servicio activo y uno de reserva resultaron heridos. Todos pertenecen a la Brigada de Artillería N.° 27 Portete.

El vehículo táctico se volcó cuando los militares regresaban de ejecutar una operación contra la minería ilegal en el sector San Pedro de Yumate, en Azuay.

Los militares que resultaron heridos "fueron trasladados de inmediato a diferentes casas de salud, donde reciben atención médica", indicó el Ejército, a través de un comunicado. 

"Se realizan las investigaciones que permitirán esclarecer las razones de este accidente y se prestarán las facilidades a las autoridades correspondientes para los procedimientos de ley", indicó la entidad castrense.

