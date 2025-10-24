Fuerte congestión vehicular por siniestro de tránsito en la Ruta Viva, sentido Aeropuerto-Quito

Un vehículo se volcó en la Ruta Viva, este viernes 24 de octubre del 2025.

Un siniestro de tránsito, registrado la tarde de este jueves 24 de octubre de 2025, generó una intensa congestión vehicular en la Ruta Viva, a la altura de la parroquia Cumbayá, en Quito.

Según el ECU 911, cerca de las 14:00, un vehículo se volcó sobre la Ruta Viva y la calle Guaranda, en el sector de Pinsha. Esta emergencia afectó la circulación en el sentido Aeropuerto–Quito.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que, debido al siniestro, se cerraron temporalmente el carril izquierdo y central de la vía.

"Desde la Sala Operativa del ECU 911 Quito se coordinó la movilización de recursos de la Policía Nacional y la Agencia Metropolitana de Tránsito, instituciones que se encuentran en el lugar brindando la atención necesaria a los afectados", agregó la central de emergencias.

El accidente provocó una fuerte carga vehicular en la Ruta Viva. La AMT recomendó a los conductores tomar rutas alternas, mientras se realiza el retiro del vehículo siniestrado y la limpieza de la calzada.

La Ruta Viva es una de las principales arterias viales de Quito, pues conecta la capital con el Aeropuerto Mariscal Sucre y con Cumbayá o Tumbaco. Por esa razón, en esta vía existe una fuerte carga vehicular.