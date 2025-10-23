Una buseta escolar quedó volcada tras un siniestro en el sur de Quito; niños heridos

Una buseta escoalr quedó volcada luego de un siniestro de tránsito en Quito.

Una buseta escolar se volcó la tarde de este jueves 23 de octubre de 2025, mientras realizaba el recorrido a un grupo de niños.

La buseta quedó virada sobre un terreno valdío en las calles Leonidas Dubles y Byron Noboa, en el sector de San José de Guamaní, cerca del Parque Metropolitano del Sur, en la avenida Simón Bolívar.

Cinco niños resultaron heridos por el siniestro, pero se encuentran estables, según reportaron las autoridades.

Los bomberos detallaron que un menor fue dado de alta, tres fueron trasladados al dispensario del IESS de Chimbacalle, y uno al Hospital Enrique Garcés.

Todos los niños son estudiantes de la escuela Quito, también en el sur de la ciudad.

De acuerdo con información de la AMT, al conductor de la unidad se le realizó la prueba de alcotest y resultó negativa.

El siniestro se registró a las 13:46 y fue atendido por el Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) y personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

El conductor se encontraba en el lugar cuando las autoridades acudieron al sitio, pero no se ha detallado su situación o las causas del siniestro.