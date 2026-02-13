Así se encuentran las vías de Ecuador para iniciar el feriado de cuatro días de Carnaval

Hay varias vías en Ecuador que están parcialmente habilitdas al tránsito.

Ecuador vivirá cuatro días de feriado de Carnaval en Ecuador. En estos días de descanso obligatorio se espera que las familias viajen a diferentes zonas del país.

Por eso, el Ministerio de Infraestructura y Transporte y el sistema ECU 911 informaron, este viernes 13 de febrero de 2026, cuál es el estado de las vías.

Según esa central de emergencias, las vías de Pichincha, Napo y Orellana están totalmente habilitadas; así como las vías de acceso a Quito.

En Manabí se reportaron los siguientes bloqueos viales:

Vía San José Chamanga – Pedernales: Parcialmente habilitada por socavón.

Vía Tosagua – Bahía: Parcialmente habilitada por socavón en el sector Verdun .

Parcialmente habilitada por socavón en el sector Verdun Vía Rocafuerte – Tosagua: Parcialmente habilitada por socavón en el km 187.

Parcialmente habilitada por socavón en el km 187. Vía Canuto – Calceta: Parcialmente habilitada por socavón.

Parcialmente habilitada por socavón. Vía Santa Ana – Olmedo: Parcialmente habilitada por socavón.

El resto de vías de esa provincia costera se encuentran habilitadas. Precisamente en Carnaval es una fecha en la que es común viajar a la playa o balnearios de la Costa.

Horarios del transporte público en Quito por Carnaval

¿Qué pasa con el resto de vías del país?

En la provincia del Carchi, las vías se encuentran todas habilitadas. En Imbabura, en cambio, la vía Ibarra – Salinas – La Carolina – Lita está parcialmente habilitada.

En Esmeraldas se reportan tramos parcialmente habilitados en el límite entre los cantones Esmeraldas – Rioverde y en la vía Viche – Quinindé.

Además, existen trabajos de mantenimiento en la vía E20 en los sectores El Mirador (construcción y colocación de muros) y Zapotal Alto (construcción de vía), por lo que se recomienda conducir con precaución.

En Sucumbíos, la vía Interoceánica La Bonita – El Playón se encuentra parcialmente habilitada, con mantenimiento en varios sectores como El Palmar, La Cascada Velo de Novia, La Bonita y El Playón. Las vías Lago Agrio – El Reventador y Coca – Loreto están parcialmente habilitadas.

A continuación el reporte vial completo para el inicio del feriado: