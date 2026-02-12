Gobierno reduce IVA al 8% para actividades turísticas durante el feriado del 14 al 17 de febrero

El Gobierno anunció la reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para los servicios turísticos durante el feriado de Carnaval, con aplicación en todo el país y supervisión del SRI. La tarifa bajará del 15 % al 8 % y regirá del sábado 14 al martes 17 de febrero de 2026.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Ejecutivo No. 304, que encarga al Servicio de Rentas Internas (SRI) la ejecución y control. La reducción contempla a actividades definidas en el artículo 5 de la Ley de Turismo.

La rebaja incluye alojamiento, alimentos y bebidas, transporte turístico y operación de viajes. También abarca intermediación, agencias y organización de eventos y congresos.

El feriado se extenderá cuatro días, del sábado 14 al martes 17 de febrero. Durante ese periodo, hoteles, hostales y otros alojamientos aplicarán el impuesto reducido. Restaurantes y servicios de alimentos también integran la lista.

El transporte turístico comprende alquiler de vehículos con fines turísticos y traslados organizados. La operación turística incluye excursiones, guías y paquetes. Asimismo, las agencias y organizadoras de convenciones acceden al beneficio.

El Ejecutivo justificó la decisión como un impulso al sector. En el decreto se indica que la rebaja busca "estimular la demanda y dinamizar el sector turístico en uno de los feriados de mayor movimiento interno del país". La medida apunta al consumo local.

El SRI coordinará acciones de verificación y asistencia técnica. La entidad vigilará que los sistemas de facturación reflejen la tarifa correcta. También podrá requerir información a los prestadores.

Las empresas deberán diferenciar ventas con IVA reducido y otras con tarifa general. Esta separación facilita el control tributario. Además, el organismo recaudador prevé capacitaciones y comunicados informativos.

Con esta reducción temporal del IVA turismo Ecuador, el Gobierno busca atraer más viajes internos. El IVA reducido Carnaval, el Decreto 304 turismo y el SRI control tributario concentran la estrategia fiscal. El impacto dependerá del flujo de visitantes y del cumplimiento normativo.