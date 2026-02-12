Así se calcula el pago de la jornada si trabaja durante el feriado de Carnaval en Ecuador

¿Cómo calcular el pago si trabaja durante el feriado de Carnaval?

Este lunes 16 y martes 17 de febrero los ecuatorianos disfrutarán del segundo feriado nacional del 2026, Carnaval.

Este asueto obligatorio es uno de los más extensos del año al unirse al sábado y domingo formando un puente vacacional de cuatro días.

Este feriado que está dentro de los feriados nacionales del Viceministerio de Turismo no es recuperable y para quienes trabajen durante estos dos días el pago por parte de las empresas es distinto a una jornada ordinaria.

El Código de Trabajo establece que si una persona labora en una fecha de descanso obligatorio, estas horas se consideran como 'extraordinarias', y por lo tanto, debe recibir el 100% de recargo en las horas trabajadas.

Los días de descanso obligatorio son el lunes 16 y martes 17 de febrero, que se unen con el fin de semana formando un puente vacacional de cuatro días.

Así la manera para saber cuánto va a cobrar por esta jornada extraordinaria debe hacer lo siguiente:

Según el valor de su salario debe dividir para 240 horas (el número de horas laborables que tiene un mes), tras este calculo obtendrá el valor de cada hora trabajada en un día ordinario.

Pasos detallados para el cálculo (100% recargo)

Calcular el valor de la hora ordinaria:

Sueldo mensual / 240 = valor de la hora ordinaria

Calcular el valor de la hora extra (100%):

Valor de la hora ordinaria x 2 = valor hora extra al 100%

Calcular el total a pagar: