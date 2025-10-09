Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Ecuador
Ecuador

Así están las vías de Ecuador este jueves 9 de octubre del 2025, primer día de feriado

14 provincias de Ecuador registran cierres parciales o totales por manifestaciones o estragos de las intensas lluvias este jueves. 

Cientos de personas se movilizarán por Ecuador este jueves 9 de octubre del 2025 por feriado

Ministerio de Transporte

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

09 oct 2025 - 07:50

Ecuador vive su primer día de feriado en medio del paro convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel.  

Los bloqueos viales por manifestaciones se concentran en la provincia de Imbabura este jueves 9 de octubre del 2025. Además, en otras provincias de la Costa, Sierra y Amazonía se reportan afectaciones por estragos de la lluvia.  

De acuerdo al reporte del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, con corte hasta las 06:58, las vías afectadas son

AZUAY

  • Cuenca - Molleturo - Naranjal: parcialmente habilitada 
  • Cuenca - Girón - Pasaje - Machala:  parcialmente habilitada 
  • Cuenca - Guarumales - Mendez - Macas:  parcialmente habilitada 

COTOPAXI

  • Latacunga - Pujilí:  parcialmente habilitada por un deslizamiento de tierra
  • Zumbahua - Latacunga:  parcialmente habilitada por un hundimiento en el sector de Saraugsha 

CHIMBORAZO

  • Riobamba - Cebadas - Macas: cerrada por aluvión en el sector de Gualiñag
  • Riobamba - Cuenca: cerrada por manifestaciones en el cantón Guamote, sector huagracorral; en Alausí, sectores Tixán, Charicando, Aypud y Pistishi; en Chunchi, sectores de Tolte y en el ingreso al cantón. 

EL ORO

  • Vía Piñas - Portoviejo:  parcialmente habilitada por socavamiento en el sector de El Pache
  • Saracay - Balsas:  parcialmente habilitada
  • Balsas río Pindo:  parcialmente habilitada por socavamiento y deslizamiento a la altura de sitio Guerras

ESMERALDAS

  • Vía Quinindé - Esmeraldas - Sector El Achiote:  parcialmente habilitada por trabajos en la vía

IMBABURA

  • Otavalo - Selva Alegre: cerrada 
  • Ibarra - Salinas - Lita: cerrada por deslizamiento a la altura de Palacara 
  • Eje vial rural La Plata - Selva Alegre: cerrada con escombros
  • Otavalo - Cotacachi: cerrada por manifestaciones en ambos sentidos 
  • Ibarra - Imbaya - Urcuqui: cerrada 
  • Vía Antonio Ante - Ibarra: cerrada 
  • Otavalo - Gonzales Suárez: cerrada 
  • Zuleta - Rumipamba vía a Ibarra - Olmedo/ Cayambe: cerrada por manifestaciones en los barrios San Francisco y puente de Rumipamba

LOJA

  • Vía Cariamanga - Epindola: parcialmente habilitada por deslizamiento y socavón 
  • Vía a la Costa/ San Vicente - Las Chinchas - Tambara:  parcialmente habilitada por deslizamientos 
  • Vía Celica - Alamor - El Empalme:  parcialmente habilitada por bloqueos de transporte pesado
  • Las Chichas - San Pedro - Catamayo :  parcialmente habilitada
  • Vía Gonzanamá - Cariamanga:  parcialmente habilitada por riesgo de colapso
  • Celica - Alamor:  parcialmente habilitada
  • Vía Antigua Loja - Cuenca: parcialmente habilitada por deslizamiento de tierra 
  • San Pedro - Ctamayo:  parcialmente habilitada
  • Vía El Empalme - Macará: parcialmente habilitada

MANABÍ

  • Jipijapa - Límite provincia Manabí/ Guayas: parcialmente habilitada
  • Canuto - Calceta:  parcialmente habilitada por socavón en Canuto
  • San José de Chamanga - Pedernales:  parcialmente habilitada
  • Rocafuerte - Tosagua:  parcialmente habilitada
  • Tosagua - Bahía:  parcialmente habilitada

MORONA SANTIAGO 

  • Tiwintza - San José de Morena:  parcialmente habilitada por deslizamiento 
  • Gualaquiza - Chinguinda - Sigsig - Cuenca:  parcialmente habilitada por deslizamiento 
  • Y de Patuca - Tiwintza:  parcialmente habilitada por deslizamiento 
  • Limón - San Juan Bosco:  parcialmente habilitada por deslizamiento 
  • Limón - Gualaceo: parcialmente habilitada deslizamiento en el sector Cerro Bosco
  • Bella Unión - Limón: parcialmente habilitada por deslizamiento en Chinganaza
  • Mendez - Guarumales - Cuenca: parcialmente habilitada por deslizamiento en el sector El Copal
  • Macas Riobamba: cerrada por deslizamiento en el sector de Gualiñag

NAPO 

  • San Luis - túneles de la hidroeléctrica Coca Codo: cerrada por pérdida de mesa vial 
  • El Reventador - Y de Baeza: parcialmente habilitada por deslizamientos 

PICHINCHA 

  • Quito - Cayambe: cerrada por manifestaciones 
  • Quito - Guayllabamba: parcialmente habilitada
  • Tabacundo - Cajas: cerrada por manifestaciones en San Miguel de Común 

SANTO DOMINGO 

  • Tramo Unión del Toachi - Santo Domingo:  parcialmente habilitada por siniestro de tránsito 
  • Vía Valle Hermoso - Cristobal Colón - Los Bancos: paso vehiculas controlado con restricción para vehículos pesados por mal estado del puente 
  • Puerto Nuevo - La Concordía:  parcialmente habilitada

SUCUMBÍOS

  • Lago Agrio - El Reventador: parcialmente habilitada por socavamiento
  • Vía Interoceánica - La Bonita - El Playón: parcialmente habilitada por deslizamientos de tierra 

TUNGURAHUA

  • Baños - Penipe - Riobamba (Límite provincial de Tungurahua y Chimborazo): cerrada por deslizamientos 

Los ciudadanos pueden consultar el estado de las vías durante todo el día en el siguiente enlace:  https://ow.ly/jRJ950X9f9b

