Así están las vías de Ecuador este jueves 9 de octubre del 2025, primer día de feriado

Cientos de personas se movilizarán por Ecuador este jueves 9 de octubre del 2025 por feriado

Ecuador vive su primer día de feriado en medio del paro convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel.

Los bloqueos viales por manifestaciones se concentran en la provincia de Imbabura este jueves 9 de octubre del 2025. Además, en otras provincias de la Costa, Sierra y Amazonía se reportan afectaciones por estragos de la lluvia.

De acuerdo al reporte del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, con corte hasta las 06:58, las vías afectadas son:

AZUAY

Cuenca - Molleturo - Naranjal: parcialmente habilitada

Cuenca - Girón - Pasaje - Machala: parcialmente habilitada

Cuenca - Guarumales - Mendez - Macas: parcialmente habilitada

COTOPAXI

Latacunga - Pujilí: parcialmente habilitada por un deslizamiento de tierra

Zumbahua - Latacunga: parcialmente habilitada por un hundimiento en el sector de Saraugsha

CHIMBORAZO

Riobamba - Cebadas - Macas: cerrada por aluvión en el sector de Gualiñag

Riobamba - Cuenca: cerrada por manifestaciones en el cantón Guamote, sector huagracorral; en Alausí, sectores Tixán, Charicando, Aypud y Pistishi; en Chunchi, sectores de Tolte y en el ingreso al cantón.

EL ORO

Vía Piñas - Portoviejo: parcialmente habilitada por socavamiento en el sector de El Pache

Saracay - Balsas: parcialmente habilitada

Balsas río Pindo: parcialmente habilitada por socavamiento y deslizamiento a la altura de sitio Guerras

ESMERALDAS

Vía Quinindé - Esmeraldas - Sector El Achiote: parcialmente habilitada por trabajos en la vía

IMBABURA

Otavalo - Selva Alegre: cerrada

Ibarra - Salinas - Lita: cerrada por deslizamiento a la altura de Palacara

Eje vial rural La Plata - Selva Alegre: cerrada con escombros

Otavalo - Cotacachi: cerrada por manifestaciones en ambos sentidos

Ibarra - Imbaya - Urcuqui: cerrada

Vía Antonio Ante - Ibarra: cerrada

Otavalo - Gonzales Suárez: cerrada

Zuleta - Rumipamba vía a Ibarra - Olmedo/ Cayambe: cerrada por manifestaciones en los barrios San Francisco y puente de Rumipamba

LOJA

Vía Cariamanga - Epindola: parcialmente habilitada por deslizamiento y socavón

Vía a la Costa/ San Vicente - Las Chinchas - Tambara: parcialmente habilitada por deslizamientos

Vía Celica - Alamor - El Empalme: parcialmente habilitada por bloqueos de transporte pesado

Las Chichas - San Pedro - Catamayo : parcialmente habilitada

Vía Gonzanamá - Cariamanga: parcialmente habilitada por riesgo de colapso

Celica - Alamor: parcialmente habilitada

Vía Antigua Loja - Cuenca: parcialmente habilitada por deslizamiento de tierra

San Pedro - Ctamayo: parcialmente habilitada

Vía El Empalme - Macará: parcialmente habilitada

MANABÍ

Jipijapa - Límite provincia Manabí/ Guayas: parcialmente habilitada

Canuto - Calceta: parcialmente habilitada por socavón en Canuto

San José de Chamanga - Pedernales: parcialmente habilitada

Rocafuerte - Tosagua: parcialmente habilitada

Tosagua - Bahía: parcialmente habilitada

MORONA SANTIAGO

Tiwintza - San José de Morena: parcialmente habilitada por deslizamiento

Gualaquiza - Chinguinda - Sigsig - Cuenca: parcialmente habilitada por deslizamiento

Y de Patuca - Tiwintza: parcialmente habilitada por deslizamiento

Limón - San Juan Bosco: parcialmente habilitada por deslizamiento

Limón - Gualaceo: parcialmente habilitada deslizamiento en el sector Cerro Bosco

Bella Unión - Limón: parcialmente habilitada por deslizamiento en Chinganaza

Mendez - Guarumales - Cuenca: parcialmente habilitada por deslizamiento en el sector El Copal

Macas Riobamba: cerrada por deslizamiento en el sector de Gualiñag

NAPO

San Luis - túneles de la hidroeléctrica Coca Codo: cerrada por pérdida de mesa vial

El Reventador - Y de Baeza: parcialmente habilitada por deslizamientos

PICHINCHA

Quito - Cayambe: cerrada por manifestaciones

Quito - Guayllabamba: parcialmente habilitada

Tabacundo - Cajas: cerrada por manifestaciones en San Miguel de Común

SANTO DOMINGO

Tramo Unión del Toachi - Santo Domingo: parcialmente habilitada por siniestro de tránsito

Vía Valle Hermoso - Cristobal Colón - Los Bancos: paso vehiculas controlado con restricción para vehículos pesados por mal estado del puente

Puerto Nuevo - La Concordía: parcialmente habilitada

SUCUMBÍOS

Lago Agrio - El Reventador: parcialmente habilitada por socavamiento

Vía Interoceánica - La Bonita - El Playón: parcialmente habilitada por deslizamientos de tierra

TUNGURAHUA

Baños - Penipe - Riobamba (Límite provincial de Tungurahua y Chimborazo): cerrada por deslizamientos

Los ciudadanos pueden consultar el estado de las vías durante todo el día en el siguiente enlace: https://ow.ly/jRJ950X9f9b