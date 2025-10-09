Así están las vías de Ecuador este jueves 9 de octubre del 2025, primer día de feriado
14 provincias de Ecuador registran cierres parciales o totales por manifestaciones o estragos de las intensas lluvias este jueves.
Cientos de personas se movilizarán por Ecuador este jueves 9 de octubre del 2025 por feriado
09 oct 2025 - 07:50
Ecuador vive su primer día de feriado en medio del paro convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel.
Los bloqueos viales por manifestaciones se concentran en la provincia de Imbabura este jueves 9 de octubre del 2025. Además, en otras provincias de la Costa, Sierra y Amazonía se reportan afectaciones por estragos de la lluvia.
De acuerdo al reporte del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, con corte hasta las 06:58, las vías afectadas son:
AZUAY
- Cuenca - Molleturo - Naranjal: parcialmente habilitada
- Cuenca - Girón - Pasaje - Machala: parcialmente habilitada
- Cuenca - Guarumales - Mendez - Macas: parcialmente habilitada
COTOPAXI
- Latacunga - Pujilí: parcialmente habilitada por un deslizamiento de tierra
- Zumbahua - Latacunga: parcialmente habilitada por un hundimiento en el sector de Saraugsha
CHIMBORAZO
- Riobamba - Cebadas - Macas: cerrada por aluvión en el sector de Gualiñag
- Riobamba - Cuenca: cerrada por manifestaciones en el cantón Guamote, sector huagracorral; en Alausí, sectores Tixán, Charicando, Aypud y Pistishi; en Chunchi, sectores de Tolte y en el ingreso al cantón.
EL ORO
- Vía Piñas - Portoviejo: parcialmente habilitada por socavamiento en el sector de El Pache
- Saracay - Balsas: parcialmente habilitada
- Balsas río Pindo: parcialmente habilitada por socavamiento y deslizamiento a la altura de sitio Guerras
ESMERALDAS
- Vía Quinindé - Esmeraldas - Sector El Achiote: parcialmente habilitada por trabajos en la vía
IMBABURA
- Otavalo - Selva Alegre: cerrada
- Ibarra - Salinas - Lita: cerrada por deslizamiento a la altura de Palacara
- Eje vial rural La Plata - Selva Alegre: cerrada con escombros
- Otavalo - Cotacachi: cerrada por manifestaciones en ambos sentidos
- Ibarra - Imbaya - Urcuqui: cerrada
- Vía Antonio Ante - Ibarra: cerrada
- Otavalo - Gonzales Suárez: cerrada
- Zuleta - Rumipamba vía a Ibarra - Olmedo/ Cayambe: cerrada por manifestaciones en los barrios San Francisco y puente de Rumipamba
LOJA
- Vía Cariamanga - Epindola: parcialmente habilitada por deslizamiento y socavón
- Vía a la Costa/ San Vicente - Las Chinchas - Tambara: parcialmente habilitada por deslizamientos
- Vía Celica - Alamor - El Empalme: parcialmente habilitada por bloqueos de transporte pesado
- Las Chichas - San Pedro - Catamayo : parcialmente habilitada
- Vía Gonzanamá - Cariamanga: parcialmente habilitada por riesgo de colapso
- Celica - Alamor: parcialmente habilitada
- Vía Antigua Loja - Cuenca: parcialmente habilitada por deslizamiento de tierra
- San Pedro - Ctamayo: parcialmente habilitada
- Vía El Empalme - Macará: parcialmente habilitada
MANABÍ
- Jipijapa - Límite provincia Manabí/ Guayas: parcialmente habilitada
- Canuto - Calceta: parcialmente habilitada por socavón en Canuto
- San José de Chamanga - Pedernales: parcialmente habilitada
- Rocafuerte - Tosagua: parcialmente habilitada
- Tosagua - Bahía: parcialmente habilitada
MORONA SANTIAGO
- Tiwintza - San José de Morena: parcialmente habilitada por deslizamiento
- Gualaquiza - Chinguinda - Sigsig - Cuenca: parcialmente habilitada por deslizamiento
- Y de Patuca - Tiwintza: parcialmente habilitada por deslizamiento
- Limón - San Juan Bosco: parcialmente habilitada por deslizamiento
- Limón - Gualaceo: parcialmente habilitada deslizamiento en el sector Cerro Bosco
- Bella Unión - Limón: parcialmente habilitada por deslizamiento en Chinganaza
- Mendez - Guarumales - Cuenca: parcialmente habilitada por deslizamiento en el sector El Copal
- Macas Riobamba: cerrada por deslizamiento en el sector de Gualiñag
NAPO
- San Luis - túneles de la hidroeléctrica Coca Codo: cerrada por pérdida de mesa vial
- El Reventador - Y de Baeza: parcialmente habilitada por deslizamientos
PICHINCHA
- Quito - Cayambe: cerrada por manifestaciones
- Quito - Guayllabamba: parcialmente habilitada
- Tabacundo - Cajas: cerrada por manifestaciones en San Miguel de Común
SANTO DOMINGO
- Tramo Unión del Toachi - Santo Domingo: parcialmente habilitada por siniestro de tránsito
- Vía Valle Hermoso - Cristobal Colón - Los Bancos: paso vehiculas controlado con restricción para vehículos pesados por mal estado del puente
- Puerto Nuevo - La Concordía: parcialmente habilitada
SUCUMBÍOS
- Lago Agrio - El Reventador: parcialmente habilitada por socavamiento
- Vía Interoceánica - La Bonita - El Playón: parcialmente habilitada por deslizamientos de tierra
TUNGURAHUA
- Baños - Penipe - Riobamba (Límite provincial de Tungurahua y Chimborazo): cerrada por deslizamientos
Los ciudadanos pueden consultar el estado de las vías durante todo el día en el siguiente enlace: https://ow.ly/jRJ950X9f9b
