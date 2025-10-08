Así estará el clima en Ecuador este jueves 9 de octubre en el arranque del feriado nacional
Ecuador presentará lluvias, tormentas eléctricas y cielos mayormente nublados.
Clima en Ecuador este jueves 9 de octubre del 2025
08 oct 2025 - 22:30
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) indicó en sus reportes en redes sociales que el jueves 9 de octubre el clima en Ecuador presentará lluvias, tormentas eléctricas y cielos mayormente nublados, como parte de una alerta activa entre el 6 y el 11 de octubre.
En la región Litoral, se prevén cielos nublados o parcialmente nublados, con lluvias más intensas en el interior de Esmeraldas, Santo Domingo y Manabí. En Guayas y Los Ríos también hay probabilidades de precipitaciones, especialmente en horas de la tarde.
Para la Sierra, ciudades como Quito, Cuenca y Ambato deben prepararse para lluvias durante el día, incluso tormentas eléctricas puntuales, con cielo mayormente nublado y posibilidad de descensos momentáneos en la temperatura.
La Amazonía experimentará precipitaciones persistentes, quizá más fuertes entre el 9 y 10 de octubre, con cielos de nublados a parcialmente nublados.
Respecto al índice de radiación ultravioleta (UV), el Inamhi señaló que habrá un cielo parcial nublado en la Costa y Sierra, en la Amazonía muy nublado. En días con nubosidad parcial o lluvia, la radiación tiende a disminuir de sus picos máximos.
Tres de las cuatro regiones tendrán un índice 'Muy alto', según indicó el organismo.
- Costa: Alto y Muy Alto
- Sierra: Alto y Muy Alto
- Amazonía: Bajo y Moderado
- Galápagos: Alto y Muy Alto
Recomendaciones claves para el jueves 9:
- Llevar paraguas o impermeable y vestimenta adecuada para lluvia.
- Evitar zonas propensas a deslizamientos o inundaciones.
- Evitar la exposición al sol entre las 10:00 y 15:00; usar protector solar, gafas UV y sombrero.
