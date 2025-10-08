Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Ecuador

Así estará el clima en Ecuador este jueves 9 de octubre en el arranque del feriado nacional

Ecuador presentará lluvias, tormentas eléctricas y cielos mayormente nublados.

Clima en Ecuador este jueves 9 de octubre del 2025

CG

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

08 oct 2025 - 22:30

Unirse a Whatsapp

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) indicó en sus reportes en redes sociales que el jueves 9 de octubre el clima en Ecuador presentará lluvias, tormentas eléctricas y cielos mayormente nublados, como parte de una alerta activa entre el 6 y el 11 de octubre.

En la región Litoral, se prevén cielos nublados o parcialmente nublados, con lluvias más intensas en el interior de Esmeraldas, Santo Domingo y Manabí. En Guayas y Los Ríos también hay probabilidades de precipitaciones, especialmente en horas de la tarde.

Para la Sierra, ciudades como Quito, Cuenca y Ambato deben prepararse para lluvias durante el día, incluso tormentas eléctricas puntuales, con cielo mayormente nublado y posibilidad de descensos momentáneos en la temperatura.

La Amazonía experimentará precipitaciones persistentes, quizá más fuertes entre el 9 y 10 de octubre, con cielos de nublados a parcialmente nublados. 

Respecto al índice de radiación ultravioleta (UV), el Inamhi señaló que  habrá un cielo parcial nublado en la Costa y Sierra, en la Amazonía muy nublado.  En días con nubosidad parcial o lluvia, la radiación tiende a disminuir de sus picos máximos.

Tres de las cuatro regiones tendrán un índice 'Muy alto', según indicó el organismo.

  • Costa: Alto y Muy Alto
  • Sierra: Alto y Muy Alto
  • Amazonía: Bajo y Moderado
  • Galápagos: Alto y Muy Alto

Recomendaciones claves para el jueves 9:

  • Llevar paraguas o impermeable y vestimenta adecuada para lluvia.
  • Evitar zonas propensas a deslizamientos o inundaciones.
  • Evitar la exposición al sol entre las 10:00 y 15:00; usar protector solar, gafas UV y sombrero.

