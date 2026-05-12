Adolescente se lanza al río en Cuenca para rescatar a su perro

Un adolescente se lanzó al río para rescatar a su perro tras ser arrastrado por la corriente.

Un adolescente se lanzó al río para rescatar a su perro que fue arrastrado por la corriente la noche del lunes 11 de mayo de 2026.

Las cámaras de seguridad del sector captaron los tensos momentos alrededor de las 20:00.

El adolescente saltó al agua sin dudarlo cuando su mascota fue arrastrada río abajo por la fuerza de la corriente.

El menor intentó detener al animal y luego corrió hacia abajo. Al no lograrlo desde afuera, terminó por lanzarse al agua.

La corriente arrastró por varios metros al animal, hasta que logró salir del agua por sus propios medios.

Minutos después, el adolescente logró salir del río y el perro lo recibió con otros animales.

Su familia fue alertada a través de perifoneo y la intervención de la Guardia Ciudadana de Cuenca.