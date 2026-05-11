Rescatan al perro 'Doni', que quedó atrapado entre cables de luz en El Coca

Un trabajador de telecomunicaciones, el conductor de un volquete y el dueño del animal participaron en el rescate del perro

Un inusual rescate ocurrió en El Coca, provincia de Orellana, el domingo 10 de mayo de 2026, luego de que un perro quedara atrapado entre cables de electricidad a varios metros de altura.

El animal, identificado como 'Doni', sorprendió a los ciudadanos al permanecer sobre el tendido eléctrico. La escena fue grabada y difundida en redes sociales, donde incluso fue bautizado como el 'Perro Araña'.

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Según relató el propietario del perro, el animal permaneció durante varios minutos ladrando en la terraza de una vivienda antes de lanzarse desde la loza. Tras el salto, terminó enredado entre los cables y quedó inmovilizado.

Para rescatarlo, un trabajador de una empresa de telecomunicaciones y el conductor de un volqueta colaboraron con el dueño del animal. El conductor estacionó el vehículo cerca del sitio, mientras el técnico colocó una escalera junto al tendido.

Posteriormente, el propietario de 'Doni' subió por la escalera para alcanzar al perro, mientras otra persona sostenía la escalera. Tras varios minutos, el can fue rescatado y se encuentra sano y salvo.