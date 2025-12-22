VIDEO | Un niño fue arrojado desde el segundo piso de una vivienda en llamas en Manabí
Una vivienda donde se almacenaba pirotecnia se incendió repentinamente. Un niño fue arrojado para salvarlo de las llamas.
Bomberos El Carmen
22 dic 2025 - 16:57
Un niño fue arrojado desde el segundo piso de una vivienda en llamas en El Carmen, Manabí. La emergencia fue reportada el domingo 21 de diciembre de 2025.
Videos aficionados muestran a una persona lanzando a un niño pequeño desde el segundo piso, mientras las camaretas explotan dentro y fuera del inmueble.
Varias personas acudieron a ayudar al menor y a otras personas que se encontraban en el interior de la vivienda. El humo y el ruido por las explosiones alarmó a los moradores de la zona.
Decenas de cajas de pirotecnia se encontraban almacenadas en el inmueble. La explosión y las llamas fueron controladas por el Cuerpo de Bomberos de El Carmen.
Según los bomberos, el incendio fue provocado por "materiales peligrosos". Al sitio también llegaron miembros de la Policía Nacional.
Las autoridades no detallaron el estado del niño arrojado desde el segundo piso, ni de ninguna otra persona. La infraestructura del lugar quedó afectada y el techo completamente dañado.
