VIDEO | Un niño fue arrojado desde el segundo piso de una vivienda en llamas en Manabí

Una vivienda donde se almacenaba pirotecnia se incendió en Manabí.

Un niño fue arrojado desde el segundo piso de una vivienda en llamas en El Carmen, Manabí. La emergencia fue reportada el domingo 21 de diciembre de 2025.

Videos aficionados muestran a una persona lanzando a un niño pequeño desde el segundo piso, mientras las camaretas explotan dentro y fuera del inmueble.

Varias personas acudieron a ayudar al menor y a otras personas que se encontraban en el interior de la vivienda. El humo y el ruido por las explosiones alarmó a los moradores de la zona.

Decenas de cajas de pirotecnia se encontraban almacenadas en el inmueble. La explosión y las llamas fueron controladas por el Cuerpo de Bomberos de El Carmen.

@teleamazonasec Para IG: ¡Impactante! Un niño fue arrojado desde el segundo piso de una vivienda en llamas tras explosión de pirotecnia. ¿Qué harías tú en ese caso? ♬ sonido original - Teleamazonas

Según los bomberos, el incendio fue provocado por "materiales peligrosos". Al sitio también llegaron miembros de la Policía Nacional.

Las autoridades no detallaron el estado del niño arrojado desde el segundo piso, ni de ninguna otra persona. La infraestructura del lugar quedó afectada y el techo completamente dañado.