Un criadero de animales de corral se incendió en Conocoto; hay personas heridas

Dos patos lograron ser rescatados con vida de un incendio estructural en Conocoto

Un incendio estructural se registró, la tarde de este sábado 20 de diciembre de 2025 en el sector de Conocoto, en Quito. El fuego consumió un criadero de animales de corral.

La emergencia movilizó a varias unidades del Cuerpo de Bomberos de Quito, que lograron controlar y liquidar las llamas. Así lo dieron a conocer a través de sus redes sociales.

El fuego consumió una estructura utilizada para la crianza de gallinas, patos y cuyes. A causa del incendio, varios animales murieron, aunque dos patos fueron rescatados con vida entre los restos del lugar.

Durante la atención del incidente, los bomberos brindaron asistencia prehospitalaria a tres personas que resultaron con lesiones leves.

Los afectados presentaron quemaduras de primer grado, dificultad respiratoria por inhalación de humo y contusiones. Las causas del incendio aún no han sido determinadas.