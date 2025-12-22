Esmeraldas: Policía y Fiscalía indagan incendio de seis autos como retaliación de bandas

Uno de los autos incenciados en los ataques del domingo 22 de diciembre del 2025.

Hay tensión en Esmeraldas después de un ataque donde se incendiaron seis vehículos el domingo 21 de diciembre del 2025. La Policía Nacional y la Fiscalía realizan investigaciones sobre los hechos violentos y el aumento de amenazas de extorsión denunciado por la ciudadanía.

Una de las principales hipótesis que se manejan en las indagaciones apunta a una retaliación de organizaciones criminales. Esto, presuntamente, vinculado al traslado de 15 personas privadas de libertad hacia el centro penitenciario de Latacunga realizado la semana pasada.

Los privados de libertad, entre ellos uno de nacionalidad colombiana, serían del grupo delincuencial Los Tiguerones. A este grupo junto con Los Lobos, se los sindica de direccionar delitos desde este reclusorio.

Además, las riñas, amotinamientos e intentos de fuga han dejado varios internos asesinados o heridos. Entre los hechos más violentos en este reclusorio se registraron en diciembre del 2020, enero del 2022 y enero del 2024.

La Policía trabaja en la revisión de las cámaras de videovigilancia de los ataques que ocurrieron entre las 02:30 y las 03:30. El primer ataque ocurrió en el sector de San Martín de Porres, donde se incendió un taxi; posteriormente, una buseta fue incinerada en la calle Los Almendros.

El siguiente lugar fue la zona de Casa Bonita, donde dos carros más fueron vandalizados. Otro de los escenarios fue el barrio La Guacharaca y el último en Nuevos Horizontes. Testigos del hecho denunciaron que sujetos encapuchados rociaron con combustible a los automotores y luego les prendieron fuego.

El Cuerpo de Bomberos de Esmeraldas atendió las emergencias, para evitar que el fuego se extienda a las casas de la zona. No se registraron víctimas ni heridos durante los ataques.