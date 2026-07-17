Concurso MuNa: Conozca los tres diseños finalistas y vote por el nuevo Museo Nacional

Los tres proyectos finalistas para el diseño del nuevo Museo Nacional del Ecuador fueron presentados oficialmente y, desde este viernes 17 de julio del 2026, la ciudadanía podrá elegir su propuesta favorita mediante una votación en línea.

El proceso busca involucrar a los ecuatorianos en la elección de uno de los proyectos culturales más importantes del país.

El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura informó que ya recibió los resultados de la evaluación técnica realizada por el jurado internacional, integrado por los arquitectos Mathieu de Genot, Christian Wiese y Lu Junliang, con la asesoría especializada en museografía de Fernanda Ponce.

La recepción oficial de los resultados se realizó ante la Notaría Sexta del cantón Quito.

Tres estudios internacionales disputan el diseño del museo

Tras la evaluación de las propuestas presentadas por los equipos finalistas previamente seleccionados, el jurado definió a los tres proyectos que continúan en competencia para convertirse en el diseño definitivo del nuevo Museo Nacional del Ecuador.

Los estudios finalistas son:

B70 720 Arquitectura y LERA

SANAA + A0-CPA-JHS

Mario Cucinella Architects

Diez equipos participaron en el proceso

El concurso reunió a 10 equipos de arquitectura que fueron preseleccionados por el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura para desarrollar una propuesta para el nuevo museo.

Cada proyecto fue analizado por el jurado con base en criterios técnicos y arquitectónicos antes de definir a los tres finalistas que ahora pasan a la etapa de votación ciudadana.

La ciudadanía podrá elegir su propuesta favorita

Desde las 12:00 de este jueves quedó habilitada la plataforma digital para que los ciudadanos conozcan las propuestas y emitan su voto.

Los organizadores invitan a los quiteños y ecuatorianos a revisar los diseños y seleccionar el que, a su criterio, represente mejor a Quito y al Ecuador, convirtiéndose en un nuevo referente arquitectónico y cultural del país.

Los ciudadanos pueden ingresar al sitio web oficial, conocer las tres propuestas finalistas, comparar sus características y registrar su voto para respaldar el diseño de su preferencia.

El nuevo museo entra en una etapa decisiva

Con esta fase participativa, el proyecto del Nuevo Museo Nacional del Ecuador avanza hacia la selección de su diseño definitivo.

La iniciativa busca combinar la evaluación técnica con la participación ciudadana para definir la imagen de un espacio que aspira a convertirse en un nuevo símbolo cultural del país.

Las autoridades señalaron que este proceso permitirá que la ciudadanía forme parte de una decisión que marcará el desarrollo del futuro museo y su integración al patrimonio arquitectónico del Ecuador.