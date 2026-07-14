Nueve propuestas compiten en la fase final para diseñar el nuevo Museo Nacional del Ecuador

El proceso para definir el diseño del nuevo Museo Nacional del Ecuador entró en su etapa decisiva. El ministro de Infraestructura, Roberto Luque, informó que hay nueve propuestas arquitectónicas que compiten en la fase final.

El titular de esta Cartera de Estado también informó, este martes 14 de julio de 2026, que los estudios de arquitectura han ratificado su participación en la fase final del concurso, en la que se escogerá la propuesta que dará forma al Museo Nacional.

La Empresa Pública de Vivienda y Desarrollo Urbano informó que los equipos participantes fueron notificados sobre la metodología de evaluación que aplicará el jurado técnico.

Jurado nacional e internacional evaluará las propuestas

El jurado estará integrado por los arquitectos Mathieu de Genot, Christian Wiese y Lu Junliang, quienes contarán con el acompañamiento de la especialista en museografía Fernanda Ponce.

"Este jurado evaluará los proyectos que superaron las rigurosas revisiones técnicas de la primera etapa, aplicando estándares de exigencia", señaló Luque. La evaluación del jurado tendrá un peso del 85% en la calificación final.

Para evaluar las propuestas finalistas se considerarán los siguientes criterios:

Calidad conceptual y arquitectónica.

Implantación urbana y paisajística.

Resolución programática y funcional.

Integración conceptual de la propuesta museográfica.

Viabilidad técnica, sostenibilidad, conservación preventiva y accesibilidad.

Calidad gráfica y claridad de presentación.

Esta nueva etapa se desarrolla después de que el Gobierno decidiera dejar sin efecto el diseño presentado anteriormente para el Museo Nacional, tras las críticas y el rechazo expresado por la ciudadanía.

La decisión fue anunciada el 10 de julio de 2026 por el ministro Luque, quien además confirmó que la empresa pública responsable del proyecto descartó la propuesta presentada por el Colegio de Arquitectos.

La ciudadanía también tendrá voz en la decisión

Las tres propuestas mejor puntuadas serán publicadas en una plataforma digital desde las 12:00 del viernes 17 de julio hasta las 18:00 del sábado 18 de julio de 2026.

Durante ese período, los ecuatorianos podrán votar por su diseño favorito utilizando su número de cédula y, además, señalar las características que consideran indispensables para el nuevo museo.

Estas opiniones servirán como insumo para la deliberación del jurado. La participación ciudadana representará el 15 % del puntaje final.