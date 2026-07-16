Pamela Cortés asume el Viceministerio de Cultura tras la polémica salida de Romina Muñoz

Pamela Cortés es la nueva viceministra de Cultura en medio del escándalo del MuNa

El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura anunció este jueves 16 de julio del 2026, la incorporación de Pamela Cortés como nueva viceministra de Cultura y Patrimonio.

Su designación se produce días después de la salida de Romina Muñoz, en medio de la controversia por la adjudicación del nuevo diseño del Museo Nacional del Ecuador (MuNa).

Proceso MuNa que finalmente retirado al ganador de la adjudicación; y se abrió nueva convocatoria para escoger otra firma que diseñe la obra.

Cambio en el Viceministerio de Cultura

El cambio fue oficializado por el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, que dio la bienvenida a Pamela Cortés y señaló que asumirá el cargo con el objetivo de fortalecer la gestión cultural y patrimonial del país.

La designación ocurre luego de la salida de Romina Muñoz, quien dejó sus funciones en medio de la polémica generada por el concurso para el nuevo diseño arquitectónico del Museo Nacional del Ecuador (MuNa).

Salida de Romina Muñoz tras la polémica

Durante su despedida, Muñoz se refirió a la controversia y defendió el proceso de selección. La exfuncionaria afirmó que "el jurado tomó la decisión correcta" y sostuvo que "la belleza es subjetiva", en relación con las críticas surgidas tras la adjudicación del proyecto.

El cambio de autoridades se produce mientras continúa el debate público sobre esa decisión y el futuro del principal museo del país.

Las prioridades de Pamela Cortés

Según informó la cartera de Estado, la nueva viceministra trabajará en conjunto con la ministra Gilda Alcívar, con una agenda enfocada en el fortalecimiento del sector cultural.

Entre los principales ejes de su gestión están proteger, preservar y poner en valor el patrimonio cultural del Ecuador, respaldar el trabajo de artistas y gestores culturales, e impulsar el desarrollo de la industria cultural y creativa.

El Ministerio también señaló que la nueva administración buscará promover una política cultural con enfoque territorial e inclusivo, orientada a responder a las necesidades de las distintas comunidades del país y fortalecer los espacios dedicados al arte y la cultura.